Resultados y clasificación de la 6ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Estrasburgo 1 Ouattara (49)

Marsella 2 Aubameyang (78), Murillo (90+1)

- Sábado:

Lorient 3 Bamba (40), Pagis (76, 82)

Mónaco 1 Ansu Fati (90+8 de penal)

Toulouse 2 Gboho (47), Dønnum (68 de penal)

Nantes 2 Lahdo (45+4), Leroux (61)

París SG 2 Zabarnyi (32), Beraldo (54)

Auxerre 0

- Domingo:

Niza 1 Diop (40)

París FC 1 Krasso (88 de penal)

(15:15 GMT) Angers

Brest

Metz

Le Havre

Lille

Lyon

(18:45 GMT) Rennes

Lens

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 15 6 5 0 1 12 4 8

2. Marsella 12 6 4 0 2 12 5 7

3. Mónaco 12 6 4 0 2 14 10 4

4. Lyon 12 5 4 0 1 7 3 4

5. Estrasburgo 12 6 4 0 2 9 7 2

6. Lille 10 5 3 1 1 13 8 5

7. Lens 9 5 3 0 2 8 5 3

8. Rennes 8 5 2 2 1 7 8 -1

9. Toulouse 7 6 2 1 3 9 11 -2

10. París FC 7 6 2 1 3 10 13 -3

11. Niza 7 6 2 1 3 7 10 -3

12. Lorient 7 6 2 1 3 9 14 -5

13. Auxerre 6 6 2 0 4 4 8 -4

14. Angers 5 5 1 2 2 3 4 -1

15. Nantes 5 6 1 2 3 5 7 -2

16. Brest 4 5 1 1 3 9 11 -2

17. Le Havre 4 5 1 1 3 6 8 -2

18. Metz 1 5 0 1 4 5 13 -8

