Resultados y clasificación de la 6ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de la Liga 1 de fútbol francés...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Estrasburgo 1 Ouattara (49)
Marsella 2 Aubameyang (78), Murillo (90+1)
- Sábado:
Lorient 3 Bamba (40), Pagis (76, 82)
Mónaco 1 Ansu Fati (90+8 de penal)
Toulouse 2 Gboho (47), Dønnum (68 de penal)
Nantes 2 Lahdo (45+4), Leroux (61)
París SG 2 Zabarnyi (32), Beraldo (54)
Auxerre 0
- Domingo:
Niza 1 Diop (40)
París FC 1 Krasso (88 de penal)
(15:15 GMT) Angers
Brest
Metz
Le Havre
Lille
Lyon
(18:45 GMT) Rennes
Lens
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 15 6 5 0 1 12 4 8
2. Marsella 12 6 4 0 2 12 5 7
3. Mónaco 12 6 4 0 2 14 10 4
4. Lyon 12 5 4 0 1 7 3 4
5. Estrasburgo 12 6 4 0 2 9 7 2
6. Lille 10 5 3 1 1 13 8 5
7. Lens 9 5 3 0 2 8 5 3
8. Rennes 8 5 2 2 1 7 8 -1
9. Toulouse 7 6 2 1 3 9 11 -2
10. París FC 7 6 2 1 3 10 13 -3
11. Niza 7 6 2 1 3 7 10 -3
12. Lorient 7 6 2 1 3 9 14 -5
13. Auxerre 6 6 2 0 4 4 8 -4
14. Angers 5 5 1 2 2 3 4 -1
15. Nantes 5 6 1 2 3 5 7 -2
16. Brest 4 5 1 1 3 9 11 -2
17. Le Havre 4 5 1 1 3 6 8 -2
18. Metz 1 5 0 1 4 5 13 -8
./bds/dr
