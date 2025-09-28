Resultados y clasificación de la 6ª jornada de la Premier League
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
- 1 minuto de lectura'
```html
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Brentford 3 Thiago (8, 20), Jensen (90+5)
Manchester United 1 Sesko (26)
Manchester City 5 Estève (12 en contra, 65 en contra), Nunes (61), Haaland (90, 90+3)
Burnley 1 Anthony (38)
Crystal Palace 2 Sarr (9), Nketiah (90+7)
Liverpool 1 Chiesa (87)
Chelsea 1 Enzo Fernández (24)
Brighton 3 Welbeck (77, 90+10), De Cuyper (90+2)
Leeds 2 Rodon (37), Longstaff (54)
Bournemouth 2 Semenyo (26), Kroupi (90+3)
Nottingham 0
Sunderland 1 Alderete (38)
Tottenham 1 Palhinha (90+4)
Wolverhampton 1 Bueno (54)
- Domingo:
Aston Villa 3 Watkins (37), McGinn (49), Buendia (51)
Fulham 1 Jiménez (3)
(15h30 GMT) Newcastle
Arsenal
- Lunes:
(19h00 GMT) Everton
West Ham
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 7 5
2. Crystal Palace 12 6 3 3 0 8 3 5
3. Tottenham 11 6 3 2 1 11 4 7
4. Sunderland 11 6 3 2 1 7 4 3
5. Bournemouth 11 6 3 2 1 8 7 1
6. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8
7. Arsenal 10 5 3 1 1 10 2 8
8. Chelsea 8 6 2 2 2 11 8 3
9. Brighton 8 6 2 2 2 9 9 0
10. Fulham 8 6 2 2 2 7 8 -1
11. Leeds 8 6 2 2 2 6 9 -3
12. Everton 7 5 2 1 2 6 5 1
13. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2
14. Manchester United 7 6 2 1 3 7 11 -4
15. Newcastle 6 5 1 3 1 3 3 0
16. Aston Villa 6 6 1 3 2 4 6 -2
17. Nottingham 5 6 1 2 3 5 10 -5
18. Burnley 4 6 1 1 4 6 13 -7
19. West Ham 3 5 1 0 4 5 13 -8
20. Wolverhampton 1 6 0 1 5 4 13 -9
./bds/dr
```
Otras noticias de Premier League
- 1
El problema no son las preguntas, sino las respuestas
- 2
Violencia en el conurbano. Mataron a un comisario retirado de la PFA durante un robo en su casa
- 3
Robertito Funes y el equipo de LN+ fueron agredidos en la marcha por el triple crimen: “Todo se desvirtuó“
- 4
Una madre y su hijo montaron una estafa piramidal que tuvo más de 100 damnificados en Corrientes: robaron alrededor de US$100.000