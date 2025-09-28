Resultados y clasificación de la 6ª jornada de la Premier League

```html

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Brentford 3 Thiago (8, 20), Jensen (90+5)

Manchester United 1 Sesko (26)

Manchester City 5 Estève (12 en contra, 65 en contra), Nunes (61), Haaland (90, 90+3)

Burnley 1 Anthony (38)

Crystal Palace 2 Sarr (9), Nketiah (90+7)

Liverpool 1 Chiesa (87)

Chelsea 1 Enzo Fernández (24)

Brighton 3 Welbeck (77, 90+10), De Cuyper (90+2)

Leeds 2 Rodon (37), Longstaff (54)

Bournemouth 2 Semenyo (26), Kroupi (90+3)

Nottingham 0

Sunderland 1 Alderete (38)

Tottenham 1 Palhinha (90+4)

Wolverhampton 1 Bueno (54)

- Domingo:

Aston Villa 3 Watkins (37), McGinn (49), Buendia (51)

Fulham 1 Jiménez (3)

(15h30 GMT) Newcastle

Arsenal

- Lunes:

(19h00 GMT) Everton

West Ham

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 7 5

2. Crystal Palace 12 6 3 3 0 8 3 5

3. Tottenham 11 6 3 2 1 11 4 7

4. Sunderland 11 6 3 2 1 7 4 3

5. Bournemouth 11 6 3 2 1 8 7 1

6. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8

7. Arsenal 10 5 3 1 1 10 2 8

8. Chelsea 8 6 2 2 2 11 8 3

9. Brighton 8 6 2 2 2 9 9 0

10. Fulham 8 6 2 2 2 7 8 -1

11. Leeds 8 6 2 2 2 6 9 -3

12. Everton 7 5 2 1 2 6 5 1

13. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2

14. Manchester United 7 6 2 1 3 7 11 -4

15. Newcastle 6 5 1 3 1 3 3 0

16. Aston Villa 6 6 1 3 2 4 6 -2

17. Nottingham 5 6 1 2 3 5 10 -5

18. Burnley 4 6 1 1 4 6 13 -7

19. West Ham 3 5 1 0 4 5 13 -8

20. Wolverhampton 1 6 0 1 5 4 13 -9

