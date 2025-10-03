Resultados y clasificación de la 6ª jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Hellas Verona 0
Sassuolo 1 Pinamonti (71)
- Sábado:
(13:00 GMT) Parma
Lecce
Lazio
Torino
(16:00 GMT) Inter
Cremonese
(18:45 GMT) Atalanta
Como
- Domingo:
(10:30 GMT) Udinese
Cagliari
(13:00 GMT) Bolonia
Pisa
Fiorentina
Roma
(16:00 GMT) Nápoles
Génova
(18:45 GMT) Juventus
Milan
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Milan 12 5 4 0 1 9 3 6
2. Nápoles 12 5 4 0 1 10 5 5
3. Roma 12 5 4 0 1 5 1 4
4. Juventus 11 5 3 2 0 9 5 4
5. Inter 9 5 3 0 2 13 7 6
6. Atalanta 9 5 2 3 0 10 4 6
7. Cremonese 9 5 2 3 0 6 4 2
8. Sassuolo 9 6 3 0 3 8 8 0
9. Como 8 5 2 2 1 6 4 2
10. Bolonia 7 5 2 1 2 5 5 0
11. Cagliari 7 5 2 1 2 5 5 0
12. Udinese 7 5 2 1 2 5 8 -3
13. Lazio 6 5 2 0 3 7 4 3
14. Parma 5 5 1 2 2 3 6 -3
15. Torino 4 5 1 1 3 2 10 -8
16. Fiorentina 3 5 0 3 2 3 6 -3
17. Hellas Verona 3 6 0 3 3 2 9 -7
18. Pisa 2 5 0 2 3 3 6 -3
19. Génova 2 5 0 2 3 2 7 -5
20. Lecce 2 5 0 2 3 4 10 -6
