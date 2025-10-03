LA NACION

Resultados y clasificación de la 6ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Hellas Verona 0

Sassuolo 1 Pinamonti (71)

- Sábado:

(13:00 GMT) Parma

Lecce

Lazio

Torino

(16:00 GMT) Inter

Cremonese

(18:45 GMT) Atalanta

Como

- Domingo:

(10:30 GMT) Udinese

Cagliari

(13:00 GMT) Bolonia

Pisa

Fiorentina

Roma

(16:00 GMT) Nápoles

Génova

(18:45 GMT) Juventus

Milan

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 12 5 4 0 1 9 3 6

2. Nápoles 12 5 4 0 1 10 5 5

3. Roma 12 5 4 0 1 5 1 4

4. Juventus 11 5 3 2 0 9 5 4

5. Inter 9 5 3 0 2 13 7 6

6. Atalanta 9 5 2 3 0 10 4 6

7. Cremonese 9 5 2 3 0 6 4 2

8. Sassuolo 9 6 3 0 3 8 8 0

9. Como 8 5 2 2 1 6 4 2

10. Bolonia 7 5 2 1 2 5 5 0

11. Cagliari 7 5 2 1 2 5 5 0

12. Udinese 7 5 2 1 2 5 8 -3

13. Lazio 6 5 2 0 3 7 4 3

14. Parma 5 5 1 2 2 3 6 -3

15. Torino 4 5 1 1 3 2 10 -8

16. Fiorentina 3 5 0 3 2 3 6 -3

17. Hellas Verona 3 6 0 3 3 2 9 -7

18. Pisa 2 5 0 2 3 3 6 -3

19. Génova 2 5 0 2 3 2 7 -5

20. Lecce 2 5 0 2 3 4 10 -6

