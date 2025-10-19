Resultados y clasificación de la 7ª fecha de Bundesliga
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Unión Berlín 3 Doekhi (3, 26), Khedira (81)
B. Mönchengladbach 1 Tabakovic (33)
- Sábado:
Heidenheim 2 Schimmer (67), Föhrenbach (83)
Werder Bremen 2 Grull (50), Stage (69)
Colonia 1 El Mala (76)
Augsburgo 1 Rieder (54 de penal)
Wolfsburgo 0
Stuttgart 3 Tomás (35), Mittelstädt (55), Stiller (80)
RB Leipzig 2 Baumgartner (45, 50)
Hamburgo 1 Sambi Lokonga (48)
Maguncia 3 Lee (34), Amiri (71 de penal), Sieb (90)
Bayer Leverkusen 4 Grimaldo (11 de penal, 45+3), Kofane (24), Terrier (87)
Bayern Múnich 2 Kane (22), Olise (78)
Borussia Dortmund 1 Brandt (84)
- Domingo:
Friburgo 2 Scherhant (2), Grifo (87)
Eintracht Fráncfort 2 Burkardt (18, 38)
(15h30 GMT) St Pauli
Hoffenheim
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 21 7 7 0 0 27 4 23
2. RB Leipzig 16 7 5 1 1 10 9 1
3. Stuttgart 15 7 5 0 2 11 6 5
4. Borussia Dortmund 14 7 4 2 1 13 6 7
5. Bayer Leverkusen 14 7 4 2 1 16 11 5
6. Colonia 11 7 3 2 2 12 10 2
7. Eintracht Fráncfort 10 7 3 1 3 19 18 1
8. Unión Berlín 10 7 3 1 3 11 14 -3
9. Friburgo 9 7 2 3 2 11 11 0
10. Hamburgo 8 7 2 2 3 7 10 -3
11. Werder Bremen 8 7 2 2 3 11 16 -5
12. St Pauli 7 6 2 1 3 8 9 -1
13. Augsburgo 7 7 2 1 4 12 14 -2
14. Hoffenheim 7 6 2 1 3 9 12 -3
15. Wolfsburgo 5 7 1 2 4 8 13 -5
16. Maguncia 4 7 1 1 5 8 14 -6
17. Heidenheim 4 7 1 1 5 6 13 -7
18. B. Mönchengladbach 3 7 0 3 4 6 15 -9
