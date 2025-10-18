Resultados y clasificación de la 7ª fecha de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Unión Berlín 3 Doekhi (3, 26), Khedira (81)

B. Mönchengladbach 1 Tabakovic (33)

- Sábado:

Heidenheim 2 Schimmer (67), Föhrenbach (83)

Werder Bremen 2 Grull (50), Stage (69)

Colonia 1 El Mala (76)

Augsburgo 1 Rieder (54 de penal)

Wolfsburgo 0

Stuttgart 3 Tomás (35), Mittelstädt (55), Stiller (80)

RB Leipzig 2 Baumgartner (45, 50)

Hamburgo 1 Sambi Lokonga (48)

Maguncia 3 Lee (34), Amiri (71 de penal), Sieb (90)

Bayer Leverkusen 4 Grimaldo (11 de penal, 45+3), Kofane (24), Terrier (87)

(16h30 GMT) Bayern Múnich

Borussia Dortmund

- Domingo:

(13h30 GMT) Friburgo

Eintracht Fráncfort

(15h30 GMT) St Pauli

Hoffenheim

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 18 6 6 0 0 25 3 22

2. RB Leipzig 16 7 5 1 1 10 9 1

3. Stuttgart 15 7 5 0 2 11 6 5

4. Borussia Dortmund 14 6 4 2 0 12 4 8

5. Bayer Leverkusen 14 7 4 2 1 16 11 5

6. Colonia 11 7 3 2 2 12 10 2

7. Unión Berlín 10 7 3 1 3 11 14 -3

8. Eintracht Fráncfort 9 6 3 0 3 17 16 1

9. Friburgo 8 6 2 2 2 9 9 0

10. Hamburgo 8 7 2 2 3 7 10 -3

11. Werder Bremen 8 7 2 2 3 11 16 -5

12. St Pauli 7 6 2 1 3 8 9 -1

13. Augsburgo 7 7 2 1 4 12 14 -2

14. Hoffenheim 7 6 2 1 3 9 12 -3

15. Wolfsburgo 5 7 1 2 4 8 13 -5

16. Maguncia 4 7 1 1 5 8 14 -6

17. Heidenheim 4 7 1 1 5 6 13 -7

18. B. Mönchengladbach 3 7 0 3 4 6 15 -9

