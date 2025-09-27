Resultados y clasificación de la 7ª fecha de La Liga

Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Girona 0

Espanyol 0

- Sábado:

Getafe 1 Iglesias (57)

Levante 1 Romero (26)

Atlético de Madrid 5 Le Normand (14), Sørloth (45+3), Álvarez (51 de penal, 64), Griezmann (90+3)

Real Madrid 2 Mbappé (25), Güler (36)

(16:30 GMT) Mallorca

Alavés

(19:00 GMT) Villarreal

Athletic

- Domingo:

(12:00 GMT) Rayo

Sevilla

(14:15 GMT) Elche

Celta

(16:30 GMT) Barcelona

Real Sociedad

(19:00 GMT) Betis

Osasuna

- Lunes:

(19:00 GMT) Valencia

Real Oviedo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 18 7 6 0 1 16 8 8

2. Barcelona 16 6 5 1 0 19 4 15

3. Villarreal 13 6 4 1 1 12 5 7

4. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 14 9 5

5. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1

6. Getafe 11 7 3 2 2 8 9 -1

7. Elche 10 6 2 4 0 8 5 3

8. Athletic 10 6 3 1 2 7 7 0

9. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

10. Alavés 8 6 2 2 2 6 6 0

11. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2

12. Sevilla 7 6 2 1 3 10 10 0

13. Osasuna 7 6 2 1 3 5 5 0

14. Rayo 5 6 1 2 3 7 9 -2

15. Celta 5 6 0 5 1 5 7 -2

16. Levante 5 7 1 2 4 11 14 -3

17. Real Sociedad 5 6 1 2 3 6 9 -3

18. Real Oviedo 3 6 1 0 5 2 11 -9

19. Girona 3 7 0 3 4 3 16 -13

20. Mallorca 2 6 0 2 4 5 11 -6

