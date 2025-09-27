Resultados y clasificación de la 7ª fecha de La Liga
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Girona 0
Espanyol 0
- Sábado:
Getafe 1 Iglesias (57)
Levante 1 Romero (26)
Atlético de Madrid 5 Le Normand (14), Sørloth (45+3), Álvarez (51 de penal, 64), Griezmann (90+3)
Real Madrid 2 Mbappé (25), Güler (36)
(16:30 GMT) Mallorca
Alavés
(19:00 GMT) Villarreal
Athletic
- Domingo:
(12:00 GMT) Rayo
Sevilla
(14:15 GMT) Elche
Celta
(16:30 GMT) Barcelona
Real Sociedad
(19:00 GMT) Betis
Osasuna
- Lunes:
(19:00 GMT) Valencia
Real Oviedo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 18 7 6 0 1 16 8 8
2. Barcelona 16 6 5 1 0 19 4 15
3. Villarreal 13 6 4 1 1 12 5 7
4. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 14 9 5
5. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1
6. Getafe 11 7 3 2 2 8 9 -1
7. Elche 10 6 2 4 0 8 5 3
8. Athletic 10 6 3 1 2 7 7 0
9. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2
10. Alavés 8 6 2 2 2 6 6 0
11. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2
12. Sevilla 7 6 2 1 3 10 10 0
13. Osasuna 7 6 2 1 3 5 5 0
14. Rayo 5 6 1 2 3 7 9 -2
15. Celta 5 6 0 5 1 5 7 -2
16. Levante 5 7 1 2 4 11 14 -3
17. Real Sociedad 5 6 1 2 3 6 9 -3
18. Real Oviedo 3 6 1 0 5 2 11 -9
19. Girona 3 7 0 3 4 3 16 -13
20. Mallorca 2 6 0 2 4 5 11 -6
