Resultados y clasificación de la 7ª fecha de la Serie A de Italia

Resultados y clasificación de la 7ª fecha de la Serie A de Italia

Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Lecce 0

Sassuolo 0

Pisa 0

Hellas Verona 0

Torino 1 Simeone (32)

Nápoles 0

Roma 0

Inter 1 Bonny (6)

- Domingo:

Como 2 Kempf (4), Paz (79)

Juventus 0

Cagliari 0

Bolonia 2 Holm (31), Orsolini (80)

Génova 0

Parma 0

Atalanta 0

Lazio 0

Milan 2 Leão (63, 86 de penal)

Fiorentina 1 Gosens (55)

- Lunes:

Cremonese 1 Terracciano (4)

Udinese 1 Zaniolo (51)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 16 7 5 1 1 11 4 7

2. Inter 15 7 5 0 2 18 8 10

3. Nápoles 15 7 5 0 2 12 7 5

4. Roma 15 7 5 0 2 7 3 4

5. Bolonia 13 7 4 1 2 11 5 6

6. Como 12 7 3 3 1 9 5 4

7. Juventus 12 7 3 3 1 9 7 2

8. Atalanta 11 7 2 5 0 11 5 6

9. Sassuolo 10 7 3 1 3 8 8 0

10. Cremonese 10 7 2 4 1 8 9 -1

11. Udinese 9 7 2 3 2 7 10 -3

12. Lazio 8 7 2 2 3 10 7 3

13. Cagliari 8 7 2 2 3 6 8 -2

14. Torino 8 7 2 2 3 6 13 -7

15. Parma 6 7 1 3 3 3 7 -4

16. Lecce 6 7 1 3 3 5 10 -5

17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7

18. Fiorentina 3 7 0 3 4 5 10 -5

19. Génova 3 7 0 3 4 3 9 -6

20. Pisa 3 7 0 3 4 3 10 -7

