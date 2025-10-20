Resultados y clasificación de la 7ª fecha de la Serie A de Italia
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de Italia y...
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Lecce 0
Sassuolo 0
Pisa 0
Hellas Verona 0
Torino 1 Simeone (32)
Nápoles 0
Roma 0
Inter 1 Bonny (6)
- Domingo:
Como 2 Kempf (4), Paz (79)
Juventus 0
Cagliari 0
Bolonia 2 Holm (31), Orsolini (80)
Génova 0
Parma 0
Atalanta 0
Lazio 0
Milan 2 Leão (63, 86 de penal)
Fiorentina 1 Gosens (55)
- Lunes:
Cremonese 1 Terracciano (4)
Udinese 1 Zaniolo (51)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Milan 16 7 5 1 1 11 4 7
2. Inter 15 7 5 0 2 18 8 10
3. Nápoles 15 7 5 0 2 12 7 5
4. Roma 15 7 5 0 2 7 3 4
5. Bolonia 13 7 4 1 2 11 5 6
6. Como 12 7 3 3 1 9 5 4
7. Juventus 12 7 3 3 1 9 7 2
8. Atalanta 11 7 2 5 0 11 5 6
9. Sassuolo 10 7 3 1 3 8 8 0
10. Cremonese 10 7 2 4 1 8 9 -1
11. Udinese 9 7 2 3 2 7 10 -3
12. Lazio 8 7 2 2 3 10 7 3
13. Cagliari 8 7 2 2 3 6 8 -2
14. Torino 8 7 2 2 3 6 13 -7
15. Parma 6 7 1 3 3 3 7 -4
16. Lecce 6 7 1 3 3 5 10 -5
17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7
18. Fiorentina 3 7 0 3 4 5 10 -5
19. Génova 3 7 0 3 4 3 9 -6
20. Pisa 3 7 0 3 4 3 10 -7
