Resultados y clasificación de la 7ª fecha de la Serie A
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de Italia y...
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Lecce 0
Sassuolo 0
Pisa 0
Hellas Verona 0
(16h00 GMT) Torino
Nápoles
(18h45 GMT) Roma
Inter
- Domingo:
(10h30 GMT) Como
Juventus
(13h00 GMT) Cagliari
Bolonia
Génova
Parma
(16h00 GMT) Atalanta
Lazio
(18h45 GMT) Milan
Fiorentina
- Lunes:
(18h45 GMT) Cremonese
Udinese
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 15 6 5 0 1 12 6 6
2. Roma 15 6 5 0 1 7 2 5
3. Milan 13 6 4 1 1 9 3 6
4. Inter 12 6 4 0 2 17 8 9
5. Juventus 12 6 3 3 0 9 5 4
6. Atalanta 10 6 2 4 0 11 5 6
7. Bolonia 10 6 3 1 2 9 5 4
8. Sassuolo 10 7 3 1 3 8 8 0
9. Como 9 6 2 3 1 7 5 2
10. Cremonese 9 6 2 3 1 7 8 -1
11. Cagliari 8 6 2 2 2 6 6 0
12. Udinese 8 6 2 2 2 6 9 -3
13. Lazio 7 6 2 1 3 10 7 3
14. Lecce 6 7 1 3 3 5 10 -5
15. Parma 5 6 1 2 3 3 7 -4
16. Torino 5 6 1 2 3 5 13 -8
17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7
18. Fiorentina 3 6 0 3 3 4 8 -4
19. Pisa 3 7 0 3 4 3 10 -7
20. Génova 2 6 0 2 4 3 9 -6
./bds/iga
