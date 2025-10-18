Resultados y clasificación de la 7ª fecha de la Serie A

Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Lecce 0

Sassuolo 0

Pisa 0

Hellas Verona 0

(16h00 GMT) Torino

Nápoles

(18h45 GMT) Roma

Inter

- Domingo:

(10h30 GMT) Como

Juventus

(13h00 GMT) Cagliari

Bolonia

Génova

Parma

(16h00 GMT) Atalanta

Lazio

(18h45 GMT) Milan

Fiorentina

- Lunes:

(18h45 GMT) Cremonese

Udinese

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 15 6 5 0 1 12 6 6

2. Roma 15 6 5 0 1 7 2 5

3. Milan 13 6 4 1 1 9 3 6

4. Inter 12 6 4 0 2 17 8 9

5. Juventus 12 6 3 3 0 9 5 4

6. Atalanta 10 6 2 4 0 11 5 6

7. Bolonia 10 6 3 1 2 9 5 4

8. Sassuolo 10 7 3 1 3 8 8 0

9. Como 9 6 2 3 1 7 5 2

10. Cremonese 9 6 2 3 1 7 8 -1

11. Cagliari 8 6 2 2 2 6 6 0

12. Udinese 8 6 2 2 2 6 9 -3

13. Lazio 7 6 2 1 3 10 7 3

14. Lecce 6 7 1 3 3 5 10 -5

15. Parma 5 6 1 2 3 3 7 -4

16. Torino 5 6 1 2 3 5 13 -8

17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7

18. Fiorentina 3 6 0 3 3 4 8 -4

19. Pisa 3 7 0 3 4 3 10 -7

20. Génova 2 6 0 2 4 3 9 -6

./bds/iga