Resultados y clasificación de la 7ª fecha de la Serie A
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Lecce 0
Sassuolo 0
Pisa 0
Hellas Verona 0
Torino 1 Simeone (32)
Nápoles 0
Roma 0
Inter 1 Bonny (6)
- Domingo:
Como 2 Kempf (4), Paz (79)
Juventus 0
Cagliari 0
Bolonia 2 Holm (31), Orsolini (80)
Génova 0
Parma 0
(16h00 GMT) Atalanta
Lazio
(18h45 GMT) Milan
Fiorentina
- Lunes:
(18h45 GMT) Cremonese
Udinese
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Inter 15 7 5 0 2 18 8 10
2. Nápoles 15 7 5 0 2 12 7 5
3. Roma 15 7 5 0 2 7 3 4
4. Milan 13 6 4 1 1 9 3 6
5. Bolonia 13 7 4 1 2 11 5 6
6. Como 12 7 3 3 1 9 5 4
7. Juventus 12 7 3 3 1 9 7 2
8. Atalanta 10 6 2 4 0 11 5 6
9. Sassuolo 10 7 3 1 3 8 8 0
10. Cremonese 9 6 2 3 1 7 8 -1
11. Udinese 8 6 2 2 2 6 9 -3
12. Cagliari 8 7 2 2 3 6 8 -2
13. Torino 8 7 2 2 3 6 13 -7
14. Lazio 7 6 2 1 3 10 7 3
15. Parma 6 7 1 3 3 3 7 -4
16. Lecce 6 7 1 3 3 5 10 -5
17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7
18. Fiorentina 3 6 0 3 3 4 8 -4
19. Génova 3 7 0 3 4 3 9 -6
20. Pisa 3 7 0 3 4 3 10 -7
