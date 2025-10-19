LA NACION

Resultados y clasificación de la 7ª fecha de la Serie A

Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...

Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Lecce 0

Sassuolo 0

Pisa 0

Hellas Verona 0

Torino 1 Simeone (32)

Nápoles 0

Roma 0

Inter 1 Bonny (6)

- Domingo:

Como 2 Kempf (4), Paz (79)

Juventus 0

Cagliari 0

Bolonia 2 Holm (31), Orsolini (80)

Génova 0

Parma 0

(16h00 GMT) Atalanta

Lazio

(18h45 GMT) Milan

Fiorentina

- Lunes:

(18h45 GMT) Cremonese

Udinese

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 15 7 5 0 2 18 8 10

2. Nápoles 15 7 5 0 2 12 7 5

3. Roma 15 7 5 0 2 7 3 4

4. Milan 13 6 4 1 1 9 3 6

5. Bolonia 13 7 4 1 2 11 5 6

6. Como 12 7 3 3 1 9 5 4

7. Juventus 12 7 3 3 1 9 7 2

8. Atalanta 10 6 2 4 0 11 5 6

9. Sassuolo 10 7 3 1 3 8 8 0

10. Cremonese 9 6 2 3 1 7 8 -1

11. Udinese 8 6 2 2 2 6 9 -3

12. Cagliari 8 7 2 2 3 6 8 -2

13. Torino 8 7 2 2 3 6 13 -7

14. Lazio 7 6 2 1 3 10 7 3

15. Parma 6 7 1 3 3 3 7 -4

16. Lecce 6 7 1 3 3 5 10 -5

17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7

18. Fiorentina 3 6 0 3 3 4 8 -4

19. Génova 3 7 0 3 4 3 9 -6

20. Pisa 3 7 0 3 4 3 10 -7

