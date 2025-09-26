LA NACION

Resultados y clasificación de la 7ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de España y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 7ª jornada de La Liga
Resultados y clasificación de la 7ª jornada de La LigaJAVIER SORIANO - AFP

```html

Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Girona 0

Espanyol 0

- Sábado:

(12h00 GMT) Getafe

Levante

(14h15 GMT) Atlético de Madrid

Real Madrid

(16h30 GMT) Mallorca

Alavés

(19h00 GMT) Villarreal

Athletic

- Domingo:

(12h00 GMT) Rayo

Sevilla

(14h15 GMT) Elche

Celta

(16h30 GMT) Barcelona

Real Sociedad

(19h00 GMT) Betis

Osasuna

- Lunes:

(19h00 GMT) Valencia

Oviedo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 18 6 6 0 0 14 3 11

2. Barcelona 16 6 5 1 0 19 4 15

3. Villarreal 13 6 4 1 1 12 5 7

4. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1

5. Elche 10 6 2 4 0 8 5 3

6. Athletic 10 6 3 1 2 7 7 0

7. Getafe 10 6 3 1 2 7 8 -1

8. Atlético de Madrid 9 6 2 3 1 9 7 2

9. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

10. Alavés 8 6 2 2 2 6 6 0

11. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2

12. Sevilla 7 6 2 1 3 10 10 0

13. Osasuna 7 6 2 1 3 5 5 0

14. Rayo 5 6 1 2 3 7 9 -2

15. Celta 5 6 0 5 1 5 7 -2

16. Real Sociedad 5 6 1 2 3 6 9 -3

17. Levante 4 6 1 1 4 10 13 -3

18. Oviedo 3 6 1 0 5 2 11 -9

19. Girona 3 7 0 3 4 3 16 -13

20. Mallorca 2 6 0 2 4 5 11 -6

./bds/dr

```

LA NACION
Más leídas
  1. Es heredera de un grande, recibió amenazas y vuelve a probarse con un clásico universal
    1

    Es heredera de un grande, recibió amenazas de muerte y vuelve a probarse con un clásico del teatro universal

  2. El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI
    2

    El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI: una minera invertirá US$2700 millones en San Juan

  3. Rescató un almacén de 1952 y lo convirtió en uno de los hits de Palermo
    3

    Rescató un almacén de 1952 y lo convirtió en uno de los hits de Palermo

  4. El juez rechazó el pedido para anular la causa de las supuestas coimas en el área de Discapacidad
    4

    El juez rechazó el pedido para anular la causa de las supuestas coimas en la compra de remedios para discapacitados

Cargando banners ...