Resultados y clasificación de la 7ª jornada de La Liga
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Girona 0
Espanyol 0
- Sábado:
(12h00 GMT) Getafe
Levante
(14h15 GMT) Atlético de Madrid
Real Madrid
(16h30 GMT) Mallorca
Alavés
(19h00 GMT) Villarreal
Athletic
- Domingo:
(12h00 GMT) Rayo
Sevilla
(14h15 GMT) Elche
Celta
(16h30 GMT) Barcelona
Real Sociedad
(19h00 GMT) Betis
Osasuna
- Lunes:
(19h00 GMT) Valencia
Oviedo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 18 6 6 0 0 14 3 11
2. Barcelona 16 6 5 1 0 19 4 15
3. Villarreal 13 6 4 1 1 12 5 7
4. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1
5. Elche 10 6 2 4 0 8 5 3
6. Athletic 10 6 3 1 2 7 7 0
7. Getafe 10 6 3 1 2 7 8 -1
8. Atlético de Madrid 9 6 2 3 1 9 7 2
9. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2
10. Alavés 8 6 2 2 2 6 6 0
11. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2
12. Sevilla 7 6 2 1 3 10 10 0
13. Osasuna 7 6 2 1 3 5 5 0
14. Rayo 5 6 1 2 3 7 9 -2
15. Celta 5 6 0 5 1 5 7 -2
16. Real Sociedad 5 6 1 2 3 6 9 -3
17. Levante 4 6 1 1 4 10 13 -3
18. Oviedo 3 6 1 0 5 2 11 -9
19. Girona 3 7 0 3 4 3 16 -13
20. Mallorca 2 6 0 2 4 5 11 -6
