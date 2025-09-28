Resultados y clasificación de la 7ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Girona 0

Espanyol 0

- Sábado:

Getafe 1 Iglesias (57)

Levante 1 Romero (26)

Atlético de Madrid 5 Le Normand (14), Sørloth (45+3), Julián Álvarez (51 de penal, 64), Griezmann (90+3)

Real Madrid 2 Mbappé (25), Guler (36)

Mallorca 1 Asano (37)

Alavés 0

Villarreal 1 Moleiro (77)

Athletic 0

- Domingo:

Rayo 0

Sevilla 1 Adams (87)

(14:15 GMT) Elche

Celta

(16:30 GMT) Barcelona

Real Sociedad

(19:00 GMT) Betis

Osasuna

- Lunes:

(19:00 GMT) Valencia

Oviedo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real Madrid 18 7 6 0 1 16 8 8

2. Barcelona 16 6 5 1 0 19 4 15

3. Villarreal 16 7 5 1 1 13 5 8

4. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 14 9 5

5. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1

6. Getafe 11 7 3 2 2 8 9 -1

7. Elche 10 6 2 4 0 8 5 3

8. Sevilla 10 7 3 1 3 11 10 1

9. Athletic 10 7 3 1 3 7 8 -1

10. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2

11. Alavés 8 7 2 2 3 6 7 -1

12. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2

13. Osasuna 7 6 2 1 3 5 5 0

14. Celta 5 6 0 5 1 5 7 -2

15. Levante 5 7 1 2 4 11 14 -3

16. Rayo 5 7 1 2 4 7 10 -3

17. Real Sociedad 5 6 1 2 3 6 9 -3

18. Mallorca 5 7 1 2 4 6 11 -5

19. Real Oviedo 3 6 1 0 5 2 11 -9

20. Girona 3 7 0 3 4 3 16 -13

