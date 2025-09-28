Resultados y clasificación de la 7ª jornada de La Liga
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
- Viernes:
Girona 0
Espanyol 0
- Sábado:
Getafe 1 Iglesias (57)
Levante 1 Romero (26)
Atlético de Madrid 5 Le Normand (14), Sørloth (45+3), Julián Álvarez (51 de penal, 64), Griezmann (90+3)
Real Madrid 2 Mbappé (25), Guler (36)
Mallorca 1 Asano (37)
Alavés 0
Villarreal 1 Moleiro (77)
Athletic 0
- Domingo:
Rayo 0
Sevilla 1 Adams (87)
(14:15 GMT) Elche
Celta
(16:30 GMT) Barcelona
Real Sociedad
(19:00 GMT) Betis
Osasuna
- Lunes:
(19:00 GMT) Valencia
Oviedo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Real Madrid 18 7 6 0 1 16 8 8
2. Barcelona 16 6 5 1 0 19 4 15
3. Villarreal 16 7 5 1 1 13 5 8
4. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 14 9 5
5. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1
6. Getafe 11 7 3 2 2 8 9 -1
7. Elche 10 6 2 4 0 8 5 3
8. Sevilla 10 7 3 1 3 11 10 1
9. Athletic 10 7 3 1 3 7 8 -1
10. Betis 9 6 2 3 1 9 7 2
11. Alavés 8 7 2 2 3 6 7 -1
12. Valencia 8 6 2 2 2 8 10 -2
13. Osasuna 7 6 2 1 3 5 5 0
14. Celta 5 6 0 5 1 5 7 -2
15. Levante 5 7 1 2 4 11 14 -3
16. Rayo 5 7 1 2 4 7 10 -3
17. Real Sociedad 5 6 1 2 3 6 9 -3
18. Mallorca 5 7 1 2 4 6 11 -5
19. Real Oviedo 3 6 1 0 5 2 11 -9
20. Girona 3 7 0 3 4 3 16 -13
