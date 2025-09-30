Resultados y clasificación de la 7ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Girona 0

Espanyol 0

- Sábado:

Getafe 1 Iglesias (57)

Levante 1 Romero (26)

Atlético de Madrid 5 Le Normand (14), Sørloth (45+3), Julián Álvarez (51 de penal, 63), Griezmann (90+3)

Real Madrid 2 Mbappe (25), Guler (36)

Mallorca 1 Asano (37)

Alavés 0

Villarreal 1 Moleiro (77)

Athletic 0

- Domingo:

Rayo 0

Sevilla 1 Adams (87)

Elche 2 Silva (18), Nwankwo (68)

Celta 1 Iglesias (22)

Barcelona 2 Koundé (43), Lewandowski (59)

Real Sociedad 1 Odriozola (31)

Betis 2 Ezzalzouli (19), Hernández (38)

Osasuna 0

- Martes:

Valencia 1 Arnaut Danjuma (4)

Oviedo 2 Ilic (85), Rondón (86)

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 19 7 6 1 0 21 5 16

2. Real Madrid 18 7 6 0 1 16 8 8

3. Villarreal 16 7 5 1 1 13 5 8

4. Elche 13 7 3 4 0 10 6 4

5. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 14 9 5

6. Betis 12 7 3 3 1 11 7 4

7. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1

8. Getafe 11 7 3 2 2 8 9 -1

9. Sevilla 10 7 3 1 3 11 10 1

10. Athletic 10 7 3 1 3 7 8 -1

11. Alavés 8 7 2 2 3 6 7 -1

12. Valencia 8 7 2 2 3 9 12 -3

13. Osasuna 7 7 2 1 4 5 7 -2

14. Oviedo 6 7 2 0 5 4 12 -8

15. Levante 5 7 1 2 4 11 14 -3

16. Rayo 5 7 1 2 4 7 10 -3

17. Celta 5 7 0 5 2 6 9 -3

18. Real Sociedad 5 7 1 2 4 7 11 -4

19. Mallorca 5 7 1 2 4 6 11 -5

20. Girona 3 7 0 3 4 3 16 -13

