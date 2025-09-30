Resultados y clasificación de la 7ª jornada de La Liga
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Girona 0
Espanyol 0
- Sábado:
Getafe 1 Iglesias (57)
Levante 1 Romero (26)
Atlético de Madrid 5 Le Normand (14), Sørloth (45+3), Julián Álvarez (51 de penal, 63), Griezmann (90+3)
Real Madrid 2 Mbappe (25), Guler (36)
Mallorca 1 Asano (37)
Alavés 0
Villarreal 1 Moleiro (77)
Athletic 0
- Domingo:
Rayo 0
Sevilla 1 Adams (87)
Elche 2 Silva (18), Nwankwo (68)
Celta 1 Iglesias (22)
Barcelona 2 Koundé (43), Lewandowski (59)
Real Sociedad 1 Odriozola (31)
Betis 2 Ezzalzouli (19), Hernández (38)
Osasuna 0
- Martes:
Valencia 1 Arnaut Danjuma (4)
Oviedo 2 Ilic (85), Rondón (86)
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 19 7 6 1 0 21 5 16
2. Real Madrid 18 7 6 0 1 16 8 8
3. Villarreal 16 7 5 1 1 13 5 8
4. Elche 13 7 3 4 0 10 6 4
5. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 14 9 5
6. Betis 12 7 3 3 1 11 7 4
7. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1
8. Getafe 11 7 3 2 2 8 9 -1
9. Sevilla 10 7 3 1 3 11 10 1
10. Athletic 10 7 3 1 3 7 8 -1
11. Alavés 8 7 2 2 3 6 7 -1
12. Valencia 8 7 2 2 3 9 12 -3
13. Osasuna 7 7 2 1 4 5 7 -2
14. Oviedo 6 7 2 0 5 4 12 -8
15. Levante 5 7 1 2 4 11 14 -3
16. Rayo 5 7 1 2 4 7 10 -3
17. Celta 5 7 0 5 2 6 9 -3
18. Real Sociedad 5 7 1 2 4 7 11 -4
19. Mallorca 5 7 1 2 4 6 11 -5
20. Girona 3 7 0 3 4 3 16 -13
