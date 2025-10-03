LA NACION

Resultados y clasificación de la 7ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés…

Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

París FC 2 Kebbal (25), Krasso (30)

Lorient 0

- Sábado:

(15h00 GMT) Metz

Marsella

(17h00 GMT) Brest

Nantes

(19h05 GMT) Auxerre

Lens

- Domingo:

(13h00 GMT) Lyon

Toulouse

(15h15 GMT) Estrasburgo

Angers

Mónaco

Niza

Le Havre

Rennes

(18h45 GMT) Lille

París Saint-Germain

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 15 6 5 0 1 12 4 8

2. Lyon 15 6 5 0 1 8 3 5

3. Marsella 12 6 4 0 2 12 5 7

4. Mónaco 12 6 4 0 2 14 10 4

5. Estrasburgo 12 6 4 0 2 9 7 2

6. Lille 10 6 3 1 2 13 9 4

7. Lens 10 6 3 1 2 8 5 3

8. París FC 10 7 3 1 3 12 13 -1

9. Rennes 9 6 2 3 1 7 8 -1

10. Brest 7 6 2 1 3 11 11 0

11. Toulouse 7 6 2 1 3 9 11 -2

12. Niza 7 6 2 1 3 7 10 -3

13. Lorient 7 7 2 1 4 9 16 -7

14. Auxerre 6 6 2 0 4 4 8 -4

15. Le Havre 5 6 1 2 3 6 8 -2

16. Nantes 5 6 1 2 3 5 7 -2

17. Angers 5 6 1 2 3 3 6 -3

18. Metz 2 6 0 2 4 5 13 -8

