Resultados y clasificación de la 7ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés…
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de la Ligue 1 del fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
París FC 2 Kebbal (25), Krasso (30)
Lorient 0
- Sábado:
(15h00 GMT) Metz
Marsella
(17h00 GMT) Brest
Nantes
(19h05 GMT) Auxerre
Lens
- Domingo:
(13h00 GMT) Lyon
Toulouse
(15h15 GMT) Estrasburgo
Angers
Mónaco
Niza
Le Havre
Rennes
(18h45 GMT) Lille
París Saint-Germain
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 15 6 5 0 1 12 4 8
2. Lyon 15 6 5 0 1 8 3 5
3. Marsella 12 6 4 0 2 12 5 7
4. Mónaco 12 6 4 0 2 14 10 4
5. Estrasburgo 12 6 4 0 2 9 7 2
6. Lille 10 6 3 1 2 13 9 4
7. Lens 10 6 3 1 2 8 5 3
8. París FC 10 7 3 1 3 12 13 -1
9. Rennes 9 6 2 3 1 7 8 -1
10. Brest 7 6 2 1 3 11 11 0
11. Toulouse 7 6 2 1 3 9 11 -2
12. Niza 7 6 2 1 3 7 10 -3
13. Lorient 7 7 2 1 4 9 16 -7
14. Auxerre 6 6 2 0 4 4 8 -4
15. Le Havre 5 6 1 2 3 6 8 -2
16. Nantes 5 6 1 2 3 5 7 -2
17. Angers 5 6 1 2 3 3 6 -3
18. Metz 2 6 0 2 4 5 13 -8
