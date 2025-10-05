Resultados y clasificación de la 7ª jornada de la Ligue 1

Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Paris FC 2 Kebbal (25), Krasso (30)

Lorient 0

- Sábado:

Metz 0

Marsella 3 Paixao (51), O'Riley (69), Gouiri (76)

Brest 0

Nantes 0

Auxerre 1 Sierralta (61)

Lens 2 Edouard (14), Sima (90+6)

- Domingo:

Lyon 1 Fofana (24)

Toulouse 2 Emersonn (87), Vossah (90+6)

(15:15 GMT) Estrasburgo

Angers

Mónaco

Niza

Le Havre

Rennes

(18:45 GMT) Lille

París Saint-Germain

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Marsella 15 7 5 0 2 15 5 10

2. París SG 15 6 5 0 1 12 4 8

3. Lyon 15 7 5 0 2 9 5 4

4. Lens 13 7 4 1 2 10 6 4

5. Mónaco 12 6 4 0 2 14 10 4

6. Estrasburgo 12 6 4 0 2 9 7 2

7. Lille 10 6 3 1 2 13 9 4

8. Paris FC 10 7 3 1 3 12 13 -1

9. Toulouse 10 7 3 1 3 11 12 -1

10. Rennes 9 6 2 3 1 7 8 -1

11. Brest 8 7 2 2 3 11 11 0

12. Niza 7 6 2 1 3 7 10 -3

13. Lorient 7 7 2 1 4 9 16 -7

14. Nantes 6 7 1 3 3 5 7 -2

15. Auxerre 6 7 2 0 5 5 10 -5

16. Le Havre 5 6 1 2 3 6 8 -2

17. Angers 5 6 1 2 3 3 6 -3

18. Metz 2 7 0 2 5 5 16 -11

