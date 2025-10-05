Resultados y clasificación de la 7ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de la Liga 1 de fútbol francés...
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Paris FC 2 Kebbal (25), Krasso (30)
Lorient 0
- Sábado:
Metz 0
Marsella 3 Paixao (51), O'Riley (69), Gouiri (76)
Brest 0
Nantes 0
Auxerre 1 Sierralta (61)
Lens 2 Edouard (14), Sima (90+6)
- Domingo:
Lyon 1 Fofana (24)
Toulouse 2 Emersonn (87), Vossah (90+6)
(15:15 GMT) Estrasburgo
Angers
Mónaco
Niza
Le Havre
Rennes
(18:45 GMT) Lille
París Saint-Germain
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Marsella 15 7 5 0 2 15 5 10
2. París SG 15 6 5 0 1 12 4 8
3. Lyon 15 7 5 0 2 9 5 4
4. Lens 13 7 4 1 2 10 6 4
5. Mónaco 12 6 4 0 2 14 10 4
6. Estrasburgo 12 6 4 0 2 9 7 2
7. Lille 10 6 3 1 2 13 9 4
8. Paris FC 10 7 3 1 3 12 13 -1
9. Toulouse 10 7 3 1 3 11 12 -1
10. Rennes 9 6 2 3 1 7 8 -1
11. Brest 8 7 2 2 3 11 11 0
12. Niza 7 6 2 1 3 7 10 -3
13. Lorient 7 7 2 1 4 9 16 -7
14. Nantes 6 7 1 3 3 5 7 -2
15. Auxerre 6 7 2 0 5 5 10 -5
16. Le Havre 5 6 1 2 3 6 8 -2
17. Angers 5 6 1 2 3 3 6 -3
18. Metz 2 7 0 2 5 5 16 -11
