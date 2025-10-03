LA NACION

Resultados y clasificación de la 7ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Resultados y clasificación de la 7ª jornada de la Premier LeagueAnthony Devlin - AP

```html

Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Bournemouth 3 Semenyo (78, 90+6), Kluivert (84)

Fulham 1 Sessegnon (70)

- Sábado:

(11h30 GMT) Leeds

Tottenham

(14h00 GMT) Arsenal

West Ham

Manchester United

Sunderland

(16h30 GMT) Chelsea

Liverpool

- Domingo:

(13h00 GMT) Wolverhampton

Brighton

Aston Villa

Burnley

Everton

Crystal Palace

Newcastle

Nottingham

(15h30 GMT) Brentford

Manchester City

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Liverpool 15 6 5 0 1 12 7 5

2. Bournemouth 14 7 4 2 1 11 8 3

3. Arsenal 13 6 4 1 1 12 3 9

4. Crystal Palace 12 6 3 3 0 8 3 5

5. Tottenham 11 6 3 2 1 11 4 7

6. Sunderland 11 6 3 2 1 7 4 3

7. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8

8. Chelsea 8 6 2 2 2 11 8 3

9. Everton 8 6 2 2 2 7 6 1

10. Brighton 8 6 2 2 2 9 9 0

11. Fulham 8 7 2 2 3 8 11 -3

12. Leeds 8 6 2 2 2 6 9 -3

13. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2

14. Manchester United 7 6 2 1 3 7 11 -4

15. Newcastle 6 6 1 3 2 4 5 -1

16. Aston Villa 6 6 1 3 2 4 6 -2

17. Nottingham 5 6 1 2 3 5 10 -5

18. Burnley 4 6 1 1 4 6 13 -7

19. West Ham 4 6 1 1 4 6 14 -8

20. Wolverhampton 1 6 0 1 5 4 13 -9

./bds/dr

```

LA NACION
Más leídas
  1. La mina de Guatemala de la que Espert dijo que cobró está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado
    1

    La mina de Guatemala de la que Espert dijo haber cobrado está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado

  2. Pequeño J se negó a una extradición voluntaria y le dictaron la detención preventiva por nueve meses
    2

    Triple crimen: Pequeño J se negó a una extradición voluntaria y le dictaron la detención preventiva por nueve meses

  3. Los mundos de Colapinto: el error de conducción que lo relegó en la práctica y el respaldo de un nuevo hombre en Alpine
    3

    Colapinto en Singapur: el error de conducción que lo relegó en la práctica y el respaldo de un nuevo hombre en Alpine

  4. Quién es el exasesor de un diputado camporista que involucró a Milman en la causa por el atentado a Cristina
    4

    Quién es Jorge Abello, el exasesor de un diputado camporista que involucró a Milman en la causa por el atentado a Cristina

Cargando banners ...