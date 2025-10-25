LA NACION

Resultados y clasificación de la 8ª fecha de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...

Resultados y clasificación de la 8ª fecha de la Bundesliga
Resultados y clasificación de la 8ª fecha de la BundesligaBundesliga

Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Werder Bremen 1 Grull (72)

Unión Berlín 0

- Sábado:

Eintracht Fráncfort 2 Burkardt (35, 55)

St Pauli 0

Augsburgo 0

RB Leipzig 6 Diomande (10), Cardoso Da Cruz (18), Nusa (22), Baumgartner (38), Ouédraogo (56), Lukeba (65)

Hamburgo 0

Wolfsburgo 1 Daghim (15)

Hoffenheim 3 Asllani (18), Temperle (45+2), Kramaric (63)

Heidenheim 1 Schimmer (75)

B. Mönchengladbach 0

Bayern Múnich 3 Kimmich (64), Guerreiro (69), Karl (80)

(16:30 GMT) Borussia Dortmund

Colonia

- Domingo:

(14:30 GMT) Bayer Leverkusen

Friburgo

(16:30 GMT) Stuttgart

Maguncia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 24 8 8 0 0 30 4 26

2. RB Leipzig 19 8 6 1 1 16 9 7

3. Stuttgart 15 7 5 0 2 11 6 5

4. Borussia Dortmund 14 7 4 2 1 13 6 7

5. Bayer Leverkusen 14 7 4 2 1 16 11 5

6. Eintracht Fráncfort 13 8 4 1 3 21 18 3

7. Hoffenheim 13 8 4 1 3 15 13 2

8. Colonia 11 7 3 2 2 12 10 2

9. Werder Bremen 11 8 3 2 3 12 16 -4

10. Unión Berlín 10 8 3 1 4 11 15 -4

11. Friburgo 9 7 2 3 2 11 11 0

12. Wolfsburgo 8 8 2 2 4 9 13 -4

13. Hamburgo 8 8 2 2 4 7 11 -4

14. St Pauli 7 8 2 1 5 8 14 -6

15. Augsburgo 7 8 2 1 5 12 20 -8

16. Maguncia 4 7 1 1 5 8 14 -6

17. Heidenheim 4 8 1 1 6 7 16 -9

18. B. Mönchengladbach 3 8 0 3 5 6 18 -12

