Resultados y clasificación de la 8ª fecha de la Premier League

Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Nottingham 0

Chelsea 3 Acheampong (49), Neto (52), James (84)

Sunderland 2 Mukiele (16), Krejci (90+2 en contra)

Wolverhampton 0

Brighton 2 Welbeck (41, 84)

Newcastle 1 Woltemade (76)

Burnley 2 Ugochukwu (18), Tchaouna (68)

Leeds 0

Crystal Palace 3 Mateta (64, 69, 90+7 de penal)

AFC Bournemouth 3 Kroupi (7, 38), Christie (89)

Manchester City 2 Haaland (58, 63)

Everton 0

Fulham 0

Arsenal 1 Trossard (58)

- Domingo:

(13h00 GMT) Tottenham

Aston Villa

(15h30 GMT) Liverpool

Manchester United

- Lunes:

(19h00 GMT) West Ham

Brentford

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 19 8 6 1 1 15 3 12

2. Manchester City 16 8 5 1 2 17 6 11

3. Liverpool 15 7 5 0 2 13 9 4

4. AFC Bournemouth 15 8 4 3 1 14 11 3

5. Tottenham 14 7 4 2 1 13 5 8

6. Chelsea 14 8 4 2 2 16 9 7

7. Sunderland 14 8 4 2 2 9 6 3

8. Crystal Palace 13 8 3 4 1 12 8 4

9. Brighton 12 8 3 3 2 12 11 1

10. Everton 11 8 3 2 3 9 9 0

11. Manchester United 10 7 3 1 3 9 11 -2

12. Newcastle 9 8 2 3 3 7 7 0

13. Aston Villa 9 7 2 3 2 6 7 -1

14. Fulham 8 8 2 2 4 8 12 -4

15. Leeds 8 8 2 2 4 7 13 -6

16. Brentford 7 7 2 1 4 9 12 -3

17. Burnley 7 8 2 1 5 9 15 -6

18. Nottingham 5 8 1 2 5 5 15 -10

19. West Ham 4 7 1 1 5 6 16 -10

20. Wolverhampton 2 8 0 2 6 5 16 -11

