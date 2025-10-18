Resultados y clasificación de la 8ª fecha de la Premier League
Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol inglés y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Nottingham 0
Chelsea 3 Acheampong (49), Neto (52), James (84)
Sunderland 2 Mukiele (16), Krejci (90+2 en contra)
Wolverhampton 0
Brighton 2 Welbeck (41, 84)
Newcastle 1 Woltemade (76)
Burnley 2 Ugochukwu (18), Tchaouna (68)
Leeds 0
Crystal Palace 3 Mateta (64, 69, 90+7 de penal)
AFC Bournemouth 3 Kroupi (7, 38), Christie (89)
Manchester City 2 Haaland (58, 63)
Everton 0
Fulham 0
Arsenal 1 Trossard (58)
- Domingo:
(13h00 GMT) Tottenham
Aston Villa
(15h30 GMT) Liverpool
Manchester United
- Lunes:
(19h00 GMT) West Ham
Brentford
- Lunes:
West Ham
Brentford
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 19 8 6 1 1 15 3 12
2. Manchester City 16 8 5 1 2 17 6 11
3. Liverpool 15 7 5 0 2 13 9 4
4. AFC Bournemouth 15 8 4 3 1 14 11 3
5. Tottenham 14 7 4 2 1 13 5 8
6. Chelsea 14 8 4 2 2 16 9 7
7. Sunderland 14 8 4 2 2 9 6 3
8. Crystal Palace 13 8 3 4 1 12 8 4
9. Brighton 12 8 3 3 2 12 11 1
10. Everton 11 8 3 2 3 9 9 0
11. Manchester United 10 7 3 1 3 9 11 -2
12. Newcastle 9 8 2 3 3 7 7 0
13. Aston Villa 9 7 2 3 2 6 7 -1
14. Fulham 8 8 2 2 4 8 12 -4
15. Leeds 8 8 2 2 4 7 13 -6
16. Brentford 7 7 2 1 4 9 12 -3
17. Burnley 7 8 2 1 5 9 15 -6
18. Nottingham 5 8 1 2 5 5 15 -10
19. West Ham 4 7 1 1 5 6 16 -10
20. Wolverhampton 2 8 0 2 6 5 16 -11
./bds/iga
Otras noticias de Premier League
- 1
Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto, Boca, River, Messi, ligas europeas, Tortugas y MotoGP
- 2
Hell’s Angels, trapitos y repartidores se agarraron a las piñas en pleno centro de La Plata
- 3
Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en octubre 2025
- 4
Elecciones legislativas: los tres escenarios que afronta el Gobierno y su proyección para el recambio del Congreso