Resultados y clasificación de la 8ª fecha de la Serie A

Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Milan 2 Leão (7), Athekame (90+3)

Pisa 2 Cuadrado (60 de penal), Nzola (86)

- Sábado:

Parma 0

Como 0

Udinese 3 Karlström (16), Davis (37), Buksa (89)

Lecce 2 Berisha (59), N'Dri (90+6)

(16h00 GMT) Nápoles

Inter

(18h45 GMT) Cremonese

Atalanta

- Domingo:

(11h30 GMT) Torino

Génova

(14h00 GMT) Sassuolo

Roma

Hellas Verona

Cagliari

(17h00 GMT) Fiorentina

Bolonia

(19h45 GMT) Lazio

Juventus

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 17 8 5 2 1 13 6 7

2. Inter 15 7 5 0 2 18 8 10

3. Nápoles 15 7 5 0 2 12 7 5

4. Roma 15 7 5 0 2 7 3 4

5. Bolonia 13 7 4 1 2 11 5 6

6. Como 13 8 3 4 1 9 5 4

7. Juventus 12 7 3 3 1 9 7 2

8. Udinese 12 8 3 3 2 10 12 -2

9. Atalanta 11 7 2 5 0 11 5 6

10. Sassuolo 10 7 3 1 3 8 8 0

11. Cremonese 10 7 2 4 1 8 9 -1

12. Lazio 8 7 2 2 3 10 7 3

13. Cagliari 8 7 2 2 3 6 8 -2

14. Torino 8 7 2 2 3 6 13 -7

15. Parma 7 8 1 4 3 3 7 -4

16. Lecce 6 8 1 3 4 7 13 -6

17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7

18. Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7

19. Fiorentina 3 7 0 3 4 5 10 -5

20. Génova 3 7 0 3 4 3 9 -6

