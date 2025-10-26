Resultados y clasificación de la 8ª fecha de la Serie A
Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de Italia y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Milan 2 Leão (7), Athekame (90+3)
Pisa 2 Cuadrado (60 de penal), Nzola (86)
- Sábado:
Parma 0
Como 0
Udinese 3 Karlström (16), Davis (37), Buksa (89)
Lecce 2 Berisha (59), N'Dri (90+6)
Nápoles 3 De Bruyne (33 de penal), McTominay (54), Zambo Anguissa (66)
Inter 1 Calhanoglu (59 de penal)
Cremonese 1 Vardy (78)
Atalanta 1 Brescianini (84)
- Domingo:
Torino 2 Sabelli (63 en contra), Maripán (90)
Génova 1 Thorsby (7)
Sassuolo 0
Roma 1 Dybala (16)
Hellas Verona 2 Gagliardini (23), Orban (59)
Cagliari 2 Idrissi (77), Felici (90+2)
(17h00 GMT) Fiorentina
Bolonia
(19h45 GMT) Lazio
Juventus
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 18 8 6 0 2 15 8 7
2. Roma 18 8 6 0 2 8 3 5
3. Milan 17 8 5 2 1 13 6 7
4. Inter 15 8 5 0 3 19 11 8
5. Bolonia 13 7 4 1 2 11 5 6
6. Como 13 8 3 4 1 9 5 4
7. Juventus 12 7 3 3 1 9 7 2
8. Atalanta 12 8 2 6 0 12 6 6
9. Udinese 12 8 3 3 2 10 12 -2
10. Cremonese 11 8 2 5 1 9 10 -1
11. Torino 11 8 3 2 3 8 14 -6
12. Sassuolo 10 8 3 1 4 8 9 -1
13. Lazio 8 7 2 2 3 10 7 3
14. Cagliari 8 7 2 2 3 6 8 -2
15. Parma 7 8 1 4 3 3 7 -4
16. Lecce 6 8 1 3 4 7 13 -6
17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7
18. Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7
19. Fiorentina 3 7 0 3 4 5 10 -5
20. Génova 3 8 0 3 5 4 11 -7
./bds/iga
Otras noticias de Fútbol italiano
- 1
Agenda de TV del domingo: el GP de México de Fórmula 1, Real Madrid - Barcelona y fútbol de Europa
- 2
Brutal accidente en el Moto3: dos pilotos chocaron y fueron trasladados en helicóptero
- 3
En qué canal pasan Real Madrid vs. Barcelona por la Liga de España 2025-2026 hoy
- 4
Los cambios económicos que el Gobierno ya decidió para el día después