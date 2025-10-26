Resultados y clasificación de la 8ª fecha de la Serie A

Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Milan 2 Leão (7), Athekame (90+3)

Pisa 2 Cuadrado (60 de penal), Nzola (86)

- Sábado:

Parma 0

Como 0

Udinese 3 Karlström (16), Davis (37), Buksa (89)

Lecce 2 Berisha (59), N'Dri (90+6)

Nápoles 3 De Bruyne (33 de penal), McTominay (54), Zambo Anguissa (66)

Inter 1 Calhanoglu (59 de penal)

Cremonese 1 Vardy (78)

Atalanta 1 Brescianini (84)

- Domingo:

Torino 2 Sabelli (63 en contra), Maripán (90)

Génova 1 Thorsby (7)

Sassuolo 0

Roma 1 Dybala (16)

Hellas Verona 2 Gagliardini (23), Orban (59)

Cagliari 2 Idrissi (77), Felici (90+2)

(17h00 GMT) Fiorentina

Bolonia

(19h45 GMT) Lazio

Juventus

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 18 8 6 0 2 15 8 7

2. Roma 18 8 6 0 2 8 3 5

3. Milan 17 8 5 2 1 13 6 7

4. Inter 15 8 5 0 3 19 11 8

5. Bolonia 13 7 4 1 2 11 5 6

6. Como 13 8 3 4 1 9 5 4

7. Juventus 12 7 3 3 1 9 7 2

8. Atalanta 12 8 2 6 0 12 6 6

9. Udinese 12 8 3 3 2 10 12 -2

10. Cremonese 11 8 2 5 1 9 10 -1

11. Torino 11 8 3 2 3 8 14 -6

12. Sassuolo 10 8 3 1 4 8 9 -1

13. Lazio 8 7 2 2 3 10 7 3

14. Cagliari 8 7 2 2 3 6 8 -2

15. Parma 7 8 1 4 3 3 7 -4

16. Lecce 6 8 1 3 4 7 13 -6

17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7

18. Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7

19. Fiorentina 3 7 0 3 4 5 10 -5

20. Génova 3 8 0 3 5 4 11 -7

