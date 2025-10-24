Resultados y clasificación de la 8ª jornada de la Bundesliga

LA NACION

Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Werder Bremen 1 Grull (72)

Unión Berlín 0

- Sábado:

(13h30 GMT) Eintracht Fráncfort

St Pauli

Borussia Mönchengladbach

Bayern Múnich

Augsburgo

RB Leipzig

Hamburgo

Wolfsburgo

Hoffenheim

Heidenheim

(16h30 GMT) Borussia Dortmund

Colonia

- Domingo:

(14h30 GMT) Bayer Leverkusen

Friburgo

(16h30 GMT) Stuttgart

Maguncia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 21 7 7 0 0 27 4 23

2. RB Leipzig 16 7 5 1 1 10 9 1

3. Stuttgart 15 7 5 0 2 11 6 5

4. Borussia Dortmund 14 7 4 2 1 13 6 7

5. Bayer Leverkusen 14 7 4 2 1 16 11 5

6. Colonia 11 7 3 2 2 12 10 2

7. Werder Bremen 11 8 3 2 3 12 16 -4

8. Eintracht Fráncfort 10 7 3 1 3 19 18 1

9. Hoffenheim 10 7 3 1 3 12 12 0

10. Unión Berlín 10 8 3 1 4 11 15 -4

11. Friburgo 9 7 2 3 2 11 11 0

12. Hamburgo 8 7 2 2 3 7 10 -3

13. Augsburgo 7 7 2 1 4 12 14 -2

14. St Pauli 7 7 2 1 4 8 12 -4

15. Wolfsburgo 5 7 1 2 4 8 13 -5

16. Maguncia 4 7 1 1 5 8 14 -6

17. Heidenheim 4 7 1 1 5 6 13 -7

18. Borussia Mönchengladbach 3 7 0 3 4 6 15 -9

