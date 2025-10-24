Resultados y clasificación de la 8ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Werder Bremen 1 Grull (72)
Unión Berlín 0
- Sábado:
(13h30 GMT) Eintracht Fráncfort
St Pauli
Borussia Mönchengladbach
Bayern Múnich
Augsburgo
RB Leipzig
Hamburgo
Wolfsburgo
Hoffenheim
Heidenheim
(16h30 GMT) Borussia Dortmund
Colonia
- Domingo:
(14h30 GMT) Bayer Leverkusen
Friburgo
(16h30 GMT) Stuttgart
Maguncia
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 21 7 7 0 0 27 4 23
2. RB Leipzig 16 7 5 1 1 10 9 1
3. Stuttgart 15 7 5 0 2 11 6 5
4. Borussia Dortmund 14 7 4 2 1 13 6 7
5. Bayer Leverkusen 14 7 4 2 1 16 11 5
6. Colonia 11 7 3 2 2 12 10 2
7. Werder Bremen 11 8 3 2 3 12 16 -4
8. Eintracht Fráncfort 10 7 3 1 3 19 18 1
9. Hoffenheim 10 7 3 1 3 12 12 0
10. Unión Berlín 10 8 3 1 4 11 15 -4
11. Friburgo 9 7 2 3 2 11 11 0
12. Hamburgo 8 7 2 2 3 7 10 -3
13. Augsburgo 7 7 2 1 4 12 14 -2
14. St Pauli 7 7 2 1 4 8 12 -4
15. Wolfsburgo 5 7 1 2 4 8 13 -5
16. Maguncia 4 7 1 1 5 8 14 -6
17. Heidenheim 4 7 1 1 5 6 13 -7
18. Borussia Mönchengladbach 3 7 0 3 4 6 15 -9
