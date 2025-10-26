Resultados y clasificación de la 8ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Werder Bremen 1 Grull (72)
Unión Berlín 0
- Sábado:
Eintracht Fráncfort 2 Burkardt (35, 55)
St Pauli 0
Augsburgo 0
RB Leipzig 6 Diomande (10), Cardoso Da Cruz (18), Nusa (22), Baumgartner (38), Ouédraogo (56), Lukeba (65)
Hamburgo 0
Wolfsburgo 1 Daghim (15)
Hoffenheim 3 Asllani (18), Temperle (45+2), Kramaric (63)
Heidenheim 1 Schimmer (75)
Borussia Mönchengladbach 0
Bayern Múnich 3 Kimmich (64), Guerreiro (69), Karl (80)
Borussia Dortmund 1 Beier (90+6)
Colonia 0
- Domingo:
Bayer Leverkusen 2 Poku (22), Tapsoba (52)
Friburgo 0
(16h30 GMT) Stuttgart
Maguncia
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 24 8 8 0 0 30 4 26
2. RB Leipzig 19 8 6 1 1 16 9 7
3. Borussia Dortmund 17 8 5 2 1 14 6 8
4. Bayer Leverkusen 17 8 5 2 1 18 11 7
5. Stuttgart 15 7 5 0 2 11 6 5
6. Eintracht Fráncfort 13 8 4 1 3 21 18 3
7. Hoffenheim 13 8 4 1 3 15 13 2
8. Colonia 11 8 3 2 3 12 11 1
9. Werder Bremen 11 8 3 2 3 12 16 -4
10. Unión Berlín 10 8 3 1 4 11 15 -4
11. Friburgo 9 8 2 3 3 11 13 -2
12. Wolfsburgo 8 8 2 2 4 9 13 -4
13. Hamburgo 8 8 2 2 4 7 11 -4
14. St Pauli 7 8 2 1 5 8 14 -6
15. Augsburgo 7 8 2 1 5 12 20 -8
16. Maguncia 4 7 1 1 5 8 14 -6
17. Heidenheim 4 8 1 1 6 7 16 -9
18. Borussia Mönchengladbach 3 8 0 3 5 6 18 -12
