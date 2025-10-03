LA NACION

Resultados y clasificación de la 8ª jornada de La Liga

Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de España y...

Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Osasuna 2 Bretones (45+3), Catena (90)

Getafe 1 Mayoral (23)

- Sábado:

(12h00 GMT) Oviedo

Levante

(14h15 GMT) Girona

Valencia

(16h30 GMT) Athletic

Mallorca

(19h00 GMT) Real Madrid

Villarreal

- Domingo:

(12h00 GMT) Alavés

Elche

(14h15 GMT) Sevilla

Barcelona

(16h30 GMT) Real Sociedad

Rayo

Espanyol

Betis

(19h00 GMT) Celta

Atlético de Madrid

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 19 7 6 1 0 21 5 16

2. Real Madrid 18 7 6 0 1 16 8 8

3. Villarreal 16 7 5 1 1 13 5 8

4. Elche 13 7 3 4 0 10 6 4

5. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 14 9 5

6. Betis 12 7 3 3 1 11 7 4

7. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1

8. Getafe 11 8 3 2 3 9 11 -2

9. Sevilla 10 7 3 1 3 11 10 1

10. Athletic 10 7 3 1 3 7 8 -1

11. Osasuna 10 8 3 1 4 7 8 -1

12. Alavés 8 7 2 2 3 6 7 -1

13. Valencia 8 7 2 2 3 9 12 -3

14. Real Oviedo 6 7 2 0 5 4 12 -8

15. Levante 5 7 1 2 4 11 14 -3

16. Rayo 5 7 1 2 4 7 10 -3

17. Celta 5 7 0 5 2 6 9 -3

18. Real Sociedad 5 7 1 2 4 7 11 -4

19. Mallorca 5 7 1 2 4 6 11 -5

20. Girona 3 7 0 3 4 3 16 -13

