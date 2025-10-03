Resultados y clasificación de la 8ª jornada de La Liga
Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de España y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Osasuna 2 Bretones (45+3), Catena (90)
Getafe 1 Mayoral (23)
- Sábado:
(12h00 GMT) Oviedo
Levante
(14h15 GMT) Girona
Valencia
(16h30 GMT) Athletic
Mallorca
(19h00 GMT) Real Madrid
Villarreal
- Domingo:
(12h00 GMT) Alavés
Elche
(14h15 GMT) Sevilla
Barcelona
(16h30 GMT) Real Sociedad
Rayo
Espanyol
Betis
(19h00 GMT) Celta
Atlético de Madrid
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 19 7 6 1 0 21 5 16
2. Real Madrid 18 7 6 0 1 16 8 8
3. Villarreal 16 7 5 1 1 13 5 8
4. Elche 13 7 3 4 0 10 6 4
5. Atlético de Madrid 12 7 3 3 1 14 9 5
6. Betis 12 7 3 3 1 11 7 4
7. Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1
8. Getafe 11 8 3 2 3 9 11 -2
9. Sevilla 10 7 3 1 3 11 10 1
10. Athletic 10 7 3 1 3 7 8 -1
11. Osasuna 10 8 3 1 4 7 8 -1
12. Alavés 8 7 2 2 3 6 7 -1
13. Valencia 8 7 2 2 3 9 12 -3
14. Real Oviedo 6 7 2 0 5 4 12 -8
15. Levante 5 7 1 2 4 11 14 -3
16. Rayo 5 7 1 2 4 7 10 -3
17. Celta 5 7 0 5 2 6 9 -3
18. Real Sociedad 5 7 1 2 4 7 11 -4
19. Mallorca 5 7 1 2 4 6 11 -5
20. Girona 3 7 0 3 4 3 16 -13
./bds/dr
Otras noticias de Liga de España
- 1
La mina de Guatemala de la que Espert dijo haber cobrado está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado
- 2
Triple crimen: Pequeño J se negó a una extradición voluntaria y le dictaron la detención preventiva por nueve meses
- 3
Colapinto en Singapur: el error de conducción que lo relegó en la práctica y el respaldo de un nuevo hombre en Alpine
- 4
Quién es Jorge Abello, el exasesor de un diputado camporista que involucró a Milman en la causa por el atentado a Cristina