LA NACION

Resultados y clasificación de la 8ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de Italia y...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y clasificación de la 8ª jornada de la Serie A
Resultados y clasificación de la 8ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Milan 2 Leão (7), Athekame (90+3)

Pisa 2 Cuadrado (60 de penal), Nzola (86)

- Sábado:

(13h00 GMT) Parma

Como

Udinese

Lecce

(16h00 GMT) Nápoles

Inter

(18h45 GMT) Cremonese

Atalanta

- Domingo:

(11h30 GMT) Torino

Génova

(14h00 GMT) Sassuolo

Roma

Hellas Verona

Cagliari

(17h00 GMT) Fiorentina

Bolonia

(19h45 GMT) Lazio

Juventus

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Milan 17 8 5 2 1 13 6 7

2. Inter 15 7 5 0 2 18 8 10

3. Nápoles 15 7 5 0 2 12 7 5

4. Roma 15 7 5 0 2 7 3 4

5. Bolonia 13 7 4 1 2 11 5 6

6. Como 12 7 3 3 1 9 5 4

7. Juventus 12 7 3 3 1 9 7 2

8. Atalanta 11 7 2 5 0 11 5 6

9. Sassuolo 10 7 3 1 3 8 8 0

10. Cremonese 10 7 2 4 1 8 9 -1

11. Udinese 9 7 2 3 2 7 10 -3

12. Lazio 8 7 2 2 3 10 7 3

13. Cagliari 8 7 2 2 3 6 8 -2

14. Torino 8 7 2 2 3 6 13 -7

15. Parma 6 7 1 3 3 3 7 -4

16. Lecce 6 7 1 3 3 5 10 -5

17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7

18. Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7

19. Fiorentina 3 7 0 3 4 5 10 -5

20. Génova 3 7 0 3 4 3 9 -6

./bds/dr

LA NACION
Más leídas
  1. María del Carmen Avilés: su vida junto al "pionero", los enemigos y la falta de herederos
    1

    María del Carmen Avilés rompe el silencio: su vida junto al rey del chimento, los enemigos y la ausencia de “herederos”

  2. La Corte dejó firme una condena contra el sindicalista Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora
    2

    La Corte Suprema dejó firme una condena contra el sindicalista Víctor Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora

  3. Sin negar el contenido de los audios, Spagnuolo pidió excluirlos y que se dicte su sobreseimiento
    3

    Sin negar el contenido de los audios, Spagnuolo pidió excluirlos de la causa y que se dicte su sobreseimiento

  4. Viaje al interior de la mega reunión de banqueros y algunas de las personas más importantes del mundo
    4

    Viaje al interior de la mega reunión de banqueros y algunas de las personas más importantes del mundo

Cargando banners ...