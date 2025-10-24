Resultados y clasificación de la 8ª jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de Italia y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 8ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Milan 2 Leão (7), Athekame (90+3)
Pisa 2 Cuadrado (60 de penal), Nzola (86)
- Sábado:
(13h00 GMT) Parma
Como
Udinese
Lecce
(16h00 GMT) Nápoles
Inter
(18h45 GMT) Cremonese
Atalanta
- Domingo:
(11h30 GMT) Torino
Génova
(14h00 GMT) Sassuolo
Roma
Hellas Verona
Cagliari
(17h00 GMT) Fiorentina
Bolonia
(19h45 GMT) Lazio
Juventus
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Milan 17 8 5 2 1 13 6 7
2. Inter 15 7 5 0 2 18 8 10
3. Nápoles 15 7 5 0 2 12 7 5
4. Roma 15 7 5 0 2 7 3 4
5. Bolonia 13 7 4 1 2 11 5 6
6. Como 12 7 3 3 1 9 5 4
7. Juventus 12 7 3 3 1 9 7 2
8. Atalanta 11 7 2 5 0 11 5 6
9. Sassuolo 10 7 3 1 3 8 8 0
10. Cremonese 10 7 2 4 1 8 9 -1
11. Udinese 9 7 2 3 2 7 10 -3
12. Lazio 8 7 2 2 3 10 7 3
13. Cagliari 8 7 2 2 3 6 8 -2
14. Torino 8 7 2 2 3 6 13 -7
15. Parma 6 7 1 3 3 3 7 -4
16. Lecce 6 7 1 3 3 5 10 -5
17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7
18. Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7
19. Fiorentina 3 7 0 3 4 5 10 -5
20. Génova 3 7 0 3 4 3 9 -6
