Resultados y clasificación de la 9ª fecha de La Liga

Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Real Oviedo 0

Espanyol 2 Kike (70), Milla (82)

- Sábado:

Sevilla 1 Vargas (16)

Mallorca 3 Muriqi (67), Joseph (72, 77)

Barcelona 2 Pedri (13), Araújo (90+3)

Girona 1 Witsel (20)

Villarreal 2 Buchanan (44), Moleiro (64)

Betis 2 Antony (66, 90+4)

(19h00 GMT) Atlético de Madrid

Osasuna

- Domingo:

(12h00 GMT) Elche

Athletic

(14h15 GMT) Celta

Real Sociedad

(16h30 GMT) Levante

Rayo

(19h00 GMT) Getafe

Real Madrid

- Lunes:

(19h00 GMT) Alavés

Valencia

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 22 9 7 1 1 24 10 14

2. Real Madrid 21 8 7 0 1 19 9 10

3. Villarreal 17 9 5 2 2 16 10 6

4. Betis 16 9 4 4 1 15 10 5

5. Espanyol 15 9 4 3 2 13 11 2

6. Atlético de Madrid 13 8 3 4 1 15 10 5

7. Sevilla 13 9 4 1 4 16 14 2

8. Elche 13 8 3 4 1 11 9 2

9. Athletic 13 8 4 1 3 9 9 0

10. Alavés 11 8 3 2 3 9 8 1

11. Getafe 11 8 3 2 3 9 11 -2

12. Osasuna 10 8 3 1 4 7 8 -1

13. Levante 8 8 2 2 4 13 14 -1

14. Rayo 8 8 2 2 4 8 10 -2

15. Mallorca 8 9 2 2 5 10 14 -4

16. Valencia 8 8 2 2 4 10 14 -4

17. Celta 6 8 0 6 2 7 10 -3

18. Real Oviedo 6 9 2 0 7 4 16 -12

19. Girona 6 9 1 3 5 6 19 -13

20. Real Sociedad 5 8 1 2 5 7 12 -5

