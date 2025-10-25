Resultados y clasificación de la 9ª fecha de la Ligue 1

```html

Resultados de la 9ª fecha de la Ligue 1 francesa, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Paris FC 1 Chergui (15)

Nantes 2 El-Arabi (2), Abline (38)

- Sábado:

Brest 0

París SG 3 Hakimi (29, 39), Doué (90+6)

Mónaco 1 Salisu (3)

Toulouse 0

Lens 2 Edouard (22 de penal), Pavard (53 en contra)

Marsella 1 Greenwood (17)

- Domingo:

(14h00 GMT) Lille

Metz

(16h15 GMT) Auxerre

Le Havre

Rennes

Niza

Angers

Lorient

(19h45 GMT) Lyon

Estrasburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 20 9 6 2 1 19 8 11

2. Lens 19 9 6 1 2 14 8 6

3. Marsella 18 9 6 0 3 22 9 13

4. Mónaco 17 9 5 2 2 18 13 5

5. Estrasburgo 16 8 5 1 2 17 10 7

6. Lyon 15 8 5 0 3 11 8 3

7. Lille 14 8 4 2 2 16 10 6

8. Toulouse 13 9 4 1 4 15 13 2

9. Rennes 11 8 2 5 1 11 12 -1

10. Niza 11 8 3 2 3 12 14 -2

11. Paris FC 10 9 3 1 5 14 17 -3

12. Brest 9 9 2 3 4 14 17 -3

13. Nantes 9 9 2 3 4 7 10 -3

14. Lorient 8 8 2 2 4 12 19 -7

15. Auxerre 7 8 2 1 5 7 12 -5

16. Le Havre 6 8 1 3 4 10 16 -6

17. Angers 6 8 1 3 4 4 12 -8

18. Metz 2 8 0 2 6 5 20 -15

