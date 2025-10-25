Resultados y clasificación de la 9ª fecha de la Premier League
Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...
Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Leeds 2 Aaronson (3), Rodon (15)
West Ham 1 Fernandes (90)
- Sábado:
Newcastle 2 Murphy (18), Guimaraes (90)
Fulham 1 Lukic (56)
Chelsea 1 Garnacho (4)
Sunderland 2 Isidor (22), Talbi (90+3)
(16h30 GMT) Manchester United
Brighton
(19h00 GMT) Brentford
Liverpool
- Domingo:
(14h00 GMT) AFC Bournemouth
Nottingham
Arsenal
Crystal Palace
Aston Villa
Manchester City
Wolverhampton
Burnley
(16h30 GMT) Everton
Tottenham
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 19 8 6 1 1 15 3 12
2. Sunderland 17 9 5 2 2 11 7 4
3. Manchester City 16 8 5 1 2 17 6 11
4. AFC Bournemouth 15 8 4 3 1 14 11 3
5. Liverpool 15 8 5 0 3 14 11 3
6. Tottenham 14 8 4 2 2 14 7 7
7. Chelsea 14 9 4 2 3 17 11 6
8. Crystal Palace 13 8 3 4 1 12 8 4
9. Manchester United 13 8 4 1 3 11 12 -1
10. Brighton 12 8 3 3 2 12 11 1
11. Newcastle 12 9 3 3 3 9 8 1
12. Aston Villa 12 8 3 3 2 8 8 0
13. Everton 11 8 3 2 3 9 9 0
14. Leeds 11 9 3 2 4 9 14 -5
15. Brentford 10 8 3 1 4 11 12 -1
16. Fulham 8 9 2 2 5 9 14 -5
17. Burnley 7 8 2 1 5 9 15 -6
18. Nottingham 5 8 1 2 5 5 15 -10
19. West Ham 4 9 1 1 7 7 20 -13
20. Wolverhampton 2 8 0 2 6 5 16 -11
