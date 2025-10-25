LA NACION

Resultados y clasificación de la 9ª fecha de la Premier League

Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

Mohamed Salah del liverpool celebra su gol en la Premier League .
Resultados y clasificación de la 9ª fecha de la Premier League

Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Leeds 2 Aaronson (3), Rodon (15)

West Ham 1 Fernandes (90)

- Sábado:

Newcastle 2 Murphy (18), Guimaraes (90)

Fulham 1 Lukic (56)

Chelsea 1 Garnacho (4)

Sunderland 2 Isidor (22), Talbi (90+3)

(16h30 GMT) Manchester United

Brighton

(19h00 GMT) Brentford

Liverpool

- Domingo:

(14h00 GMT) AFC Bournemouth

Nottingham

Arsenal

Crystal Palace

Aston Villa

Manchester City

Wolverhampton

Burnley

(16h30 GMT) Everton

Tottenham

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 19 8 6 1 1 15 3 12

2. Sunderland 17 9 5 2 2 11 7 4

3. Manchester City 16 8 5 1 2 17 6 11

4. AFC Bournemouth 15 8 4 3 1 14 11 3

5. Liverpool 15 8 5 0 3 14 11 3

6. Tottenham 14 8 4 2 2 14 7 7

7. Chelsea 14 9 4 2 3 17 11 6

8. Crystal Palace 13 8 3 4 1 12 8 4

9. Manchester United 13 8 4 1 3 11 12 -1

10. Brighton 12 8 3 3 2 12 11 1

11. Newcastle 12 9 3 3 3 9 8 1

12. Aston Villa 12 8 3 3 2 8 8 0

13. Everton 11 8 3 2 3 9 9 0

14. Leeds 11 9 3 2 4 9 14 -5

15. Brentford 10 8 3 1 4 11 12 -1

16. Fulham 8 9 2 2 5 9 14 -5

17. Burnley 7 8 2 1 5 9 15 -6

18. Nottingham 5 8 1 2 5 5 15 -10

19. West Ham 4 9 1 1 7 7 20 -13

20. Wolverhampton 2 8 0 2 6 5 16 -11

