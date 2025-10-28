Resultados y clasificación de la 9ª fecha de la Serie A
Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y...
Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Martes:
Lecce 0
Nápoles 1 Zambo Anguissa (69)
(19h45 GMT) Atalanta
Milan
- Miércoles:
(17h30 GMT) Roma
Parma
Como
Hellas Verona
Juventus
Udinese
(19h45 GMT) Bolonia
Torino
Génova
Cremonese
Inter
Fiorentina
- Jueves:
(17h30 GMT) Cagliari
Sassuolo
(19h45 GMT) Pisa
Lazio
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 21 9 7 0 2 16 8 8
2. Roma 18 8 6 0 2 8 3 5
3. Milan 17 8 5 2 1 13 6 7
4. Inter 15 8 5 0 3 19 11 8
5. Bolonia 14 8 4 2 2 13 7 6
6. Como 13 8 3 4 1 9 5 4
7. Atalanta 12 8 2 6 0 12 6 6
8. Juventus 12 8 3 3 2 9 8 1
9. Udinese 12 8 3 3 2 10 12 -2
10. Lazio 11 8 3 2 3 11 7 4
11. Cremonese 11 8 2 5 1 9 10 -1
12. Torino 11 8 3 2 3 8 14 -6
13. Sassuolo 10 8 3 1 4 8 9 -1
14. Cagliari 9 8 2 3 3 8 10 -2
15. Parma 7 8 1 4 3 3 7 -4
16. Lecce 6 9 1 3 5 7 14 -7
17. Hellas Verona 5 8 0 5 3 4 11 -7
18. Fiorentina 4 8 0 4 4 7 12 -5
19. Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7
20. Génova 3 8 0 3 5 4 11 -7
