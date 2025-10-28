Resultados y clasificación de la 9ª fecha de la Serie A

```html

Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Martes:

Lecce 0

Nápoles 1 Zambo Anguissa (69)

(19h45 GMT) Atalanta

Milan

- Miércoles:

(17h30 GMT) Roma

Parma

Como

Hellas Verona

Juventus

Udinese

(19h45 GMT) Bolonia

Torino

Génova

Cremonese

Inter

Fiorentina

- Jueves:

(17h30 GMT) Cagliari

Sassuolo

(19h45 GMT) Pisa

Lazio

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 21 9 7 0 2 16 8 8

2. Roma 18 8 6 0 2 8 3 5

3. Milan 17 8 5 2 1 13 6 7

4. Inter 15 8 5 0 3 19 11 8

5. Bolonia 14 8 4 2 2 13 7 6

6. Como 13 8 3 4 1 9 5 4

7. Atalanta 12 8 2 6 0 12 6 6

8. Juventus 12 8 3 3 2 9 8 1

9. Udinese 12 8 3 3 2 10 12 -2

10. Lazio 11 8 3 2 3 11 7 4

11. Cremonese 11 8 2 5 1 9 10 -1

12. Torino 11 8 3 2 3 8 14 -6

13. Sassuolo 10 8 3 1 4 8 9 -1

14. Cagliari 9 8 2 3 3 8 10 -2

15. Parma 7 8 1 4 3 3 7 -4

16. Lecce 6 9 1 3 5 7 14 -7

17. Hellas Verona 5 8 0 5 3 4 11 -7

18. Fiorentina 4 8 0 4 4 7 12 -5

19. Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7

20. Génova 3 8 0 3 5 4 11 -7

./bds

```