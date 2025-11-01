LA NACION

Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Bundesliga

Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Augsburgo 0

Borussia Dortmund 1 Guirassy (37)

- Sábado:

Unión Berlín 0

Friburgo 0

St Pauli 0

Borussia Mönchengladbach 4 Tabakovic (15, 40), Machino (75), Fraulo (80)

Heidenheim 1 Zivzivadze (32)

Eintracht Fráncfort 1 Kristensen (55)

RB Leipzig 3 Chabot (45 en contra), Diomande (53), Cardoso Da Cruz (90+1)

Stuttgart 1 Tomás (65)

Maguncia 1 Widmer (36)

Werder Bremen 1 Stage (86)

Bayern Múnich 3 Gnabry (25), Jackson (31), Badé (43 en contra)

Bayer Leverkusen 0

- Domingo:

(14.30 GMT) Colonia

Hamburgo

(16.30 GMT) Wolfsburgo

Hoffenheim

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 27 9 9 0 0 33 4 29

2. RB Leipzig 22 9 7 1 1 19 10 9

3. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 15 6 9

4. Stuttgart 18 9 6 0 3 14 10 4

5. Bayer Leverkusen 17 9 5 2 2 18 14 4

6. Eintracht Fráncfort 14 9 4 2 3 22 19 3

7. Hoffenheim 13 8 4 1 3 15 13 2

8. Werder Bremen 12 9 3 3 3 13 17 -4

9. Colonia 11 8 3 2 3 12 11 1

10. Unión Berlín 11 9 3 2 4 11 15 -4

11. Friburgo 10 9 2 4 3 11 13 -2

12. Wolfsburgo 8 8 2 2 4 9 13 -4

13. Hamburgo 8 8 2 2 4 7 11 -4

14. Augsburgo 7 9 2 1 6 12 21 -9

15. St Pauli 7 9 2 1 6 8 18 -10

16. Borussia Mönchengladbach 6 9 1 3 5 10 18 -8

17. Maguncia 5 9 1 2 6 10 17 -7

18. Heidenheim 5 9 1 2 6 8 17 -9

