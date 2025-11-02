LA NACION

Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la novena jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...

Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Augsburgo 0

Borussia Dortmund 1 Guirassy (37)

- Sábado:

Unión Berlín 0

Friburgo 0

St Pauli 0

Borussia Mönchengladbach 4 Tabakovic (15, 40), Machino (75), Fraulo (80)

Heidenheim 1 Zivzivadze (32)

Eintracht Fráncfort 1 Kristensen (55)

RB Leipzig 3 Chabot (45 en contra), Diomandé (53), Romulo (90+1)

Stuttgart 1 Tomás (65)

Maguncia 1 Widmer (36)

Werder Bremen 1 Stage (86)

Bayern Múnich 3 Gnabry (25), Jackson (31), Badé (43 en contra)

Bayer Leverkusen 0

- Domingo:

Colonia 4 Ache (25), Kainz (48), El Mala (90+4), Kaminski (90+9)

Hamburgo 1 Dompé (61)

En juego:

Wolfsburgo

Hoffenheim

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 27 9 9 0 0 33 4 29

2. RB Leipzig 22 9 7 1 1 19 10 9

3. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 15 6 9

4. Stuttgart 18 9 6 0 3 14 10 4

5. Bayer Leverkusen 17 9 5 2 2 18 14 4

6. Colonia 14 9 4 2 3 16 12 4

7. Eintracht Fráncfort 14 9 4 2 3 22 19 3

8. Hoffenheim 13 8 4 1 3 15 13 2

9. Werder Bremen 12 9 3 3 3 13 17 -4

10. Unión Berlín 11 9 3 2 4 11 15 -4

11. Friburgo 10 9 2 4 3 11 13 -2

12. Wolfsburgo 8 8 2 2 4 9 13 -4

13. Hamburgo 8 9 2 2 5 8 15 -7

14. Augsburgo 7 9 2 1 6 12 21 -9

15. St Pauli 7 9 2 1 6 8 18 -10

16. Borussia Mönchengladbach 6 9 1 3 5 10 18 -8

17. Maguncia 5 9 1 2 6 10 17 -7

18. Heidenheim 5 9 1 2 6 8 17 -9

