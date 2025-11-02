Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la novena jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Augsburgo 0
Borussia Dortmund 1 Guirassy (37)
- Sábado:
Unión Berlín 0
Friburgo 0
St Pauli 0
Borussia Mönchengladbach 4 Tabakovic (15, 40), Machino (75), Fraulo (80)
Heidenheim 1 Zivzivadze (32)
Eintracht Fráncfort 1 Kristensen (55)
RB Leipzig 3 Chabot (45 en contra), Diomandé (53), Romulo (90+1)
Stuttgart 1 Tomás (65)
Maguncia 1 Widmer (36)
Werder Bremen 1 Stage (86)
Bayern Múnich 3 Gnabry (25), Jackson (31), Badé (43 en contra)
Bayer Leverkusen 0
- Domingo:
Colonia 4 Ache (25), Kainz (48), El Mala (90+4), Kaminski (90+9)
Hamburgo 1 Dompé (61)
En juego:
Wolfsburgo
Hoffenheim
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 27 9 9 0 0 33 4 29
2. RB Leipzig 22 9 7 1 1 19 10 9
3. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 15 6 9
4. Stuttgart 18 9 6 0 3 14 10 4
5. Bayer Leverkusen 17 9 5 2 2 18 14 4
6. Colonia 14 9 4 2 3 16 12 4
7. Eintracht Fráncfort 14 9 4 2 3 22 19 3
8. Hoffenheim 13 8 4 1 3 15 13 2
9. Werder Bremen 12 9 3 3 3 13 17 -4
10. Unión Berlín 11 9 3 2 4 11 15 -4
11. Friburgo 10 9 2 4 3 11 13 -2
12. Wolfsburgo 8 8 2 2 4 9 13 -4
13. Hamburgo 8 9 2 2 5 8 15 -7
14. Augsburgo 7 9 2 1 6 12 21 -9
15. St Pauli 7 9 2 1 6 8 18 -10
16. Borussia Mönchengladbach 6 9 1 3 5 10 18 -8
17. Maguncia 5 9 1 2 6 10 17 -7
18. Heidenheim 5 9 1 2 6 8 17 -9
