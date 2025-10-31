Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Augsburgo 0
Borussia Dortmund 1 Guirassy (37)
- Sábado:
(14h30 GMT) Unión Berlín
Friburgo
St Pauli
B. Mönchengladbach
Heidenheim
Eintracht Fráncfort
RB Leipzig
Stuttgart
Maguncia
Werder Bremen
(17h30 GMT) Bayern Múnich
Bayer Leverkusen
- Domingo:
(14h30 GMT) Colonia
Hamburgo
(16h30 GMT) Wolfsburgo
Hoffenheim
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 24 8 8 0 0 30 4 26
2. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 15 6 9
3. RB Leipzig 19 8 6 1 1 16 9 7
4. Stuttgart 18 8 6 0 2 13 7 6
5. Bayer Leverkusen 17 8 5 2 1 18 11 7
6. Eintracht Fráncfort 13 8 4 1 3 21 18 3
7. Hoffenheim 13 8 4 1 3 15 13 2
8. Colonia 11 8 3 2 3 12 11 1
9. Werder Bremen 11 8 3 2 3 12 16 -4
10. Unión Berlín 10 8 3 1 4 11 15 -4
11. Friburgo 9 8 2 3 3 11 13 -2
12. Wolfsburgo 8 8 2 2 4 9 13 -4
13. Hamburgo 8 8 2 2 4 7 11 -4
14. St Pauli 7 8 2 1 5 8 14 -6
15. Augsburgo 7 9 2 1 6 12 21 -9
16. Maguncia 4 8 1 1 6 9 16 -7
17. Heidenheim 4 8 1 1 6 7 16 -9
18. B. Mönchengladbach 3 8 0 3 5 6 18 -12
