Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Augsburgo 0

Borussia Dortmund 1 Guirassy (37)

- Sábado:

(14h30 GMT) Unión Berlín

Friburgo

St Pauli

B. Mönchengladbach

Heidenheim

Eintracht Fráncfort

RB Leipzig

Stuttgart

Maguncia

Werder Bremen

(17h30 GMT) Bayern Múnich

Bayer Leverkusen

- Domingo:

(14h30 GMT) Colonia

Hamburgo

(16h30 GMT) Wolfsburgo

Hoffenheim

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 24 8 8 0 0 30 4 26

2. Borussia Dortmund 20 9 6 2 1 15 6 9

3. RB Leipzig 19 8 6 1 1 16 9 7

4. Stuttgart 18 8 6 0 2 13 7 6

5. Bayer Leverkusen 17 8 5 2 1 18 11 7

6. Eintracht Fráncfort 13 8 4 1 3 21 18 3

7. Hoffenheim 13 8 4 1 3 15 13 2

8. Colonia 11 8 3 2 3 12 11 1

9. Werder Bremen 11 8 3 2 3 12 16 -4

10. Unión Berlín 10 8 3 1 4 11 15 -4

11. Friburgo 9 8 2 3 3 11 13 -2

12. Wolfsburgo 8 8 2 2 4 9 13 -4

13. Hamburgo 8 8 2 2 4 7 11 -4

14. St Pauli 7 8 2 1 5 8 14 -6

15. Augsburgo 7 9 2 1 6 12 21 -9

16. Maguncia 4 8 1 1 6 9 16 -7

17. Heidenheim 4 8 1 1 6 7 16 -9

18. B. Mönchengladbach 3 8 0 3 5 6 18 -12

