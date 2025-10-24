Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Ligue 1
Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de la Liga 1 de fútbol francés...
- 1 minuto de lectura'
```html
Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
París FC 1 Chergui (15)
Nantes 2 El Arabi (2), Abline (38)
- Sábado:
(15h00 GMT) Brest
París SG
(17h00 GMT) Mónaco
Toulouse
(19h05 GMT) Lens
Marsella
- Domingo:
(14h00 GMT) Lille
Metz
(16h15 GMT) Auxerre
Le Havre
Rennes
Niza
Angers
Lorient
(19h45 GMT) Lyon
Estrasburgo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Marsella 18 8 6 0 2 21 7 14
2. París SG 17 8 5 2 1 16 8 8
3. Estrasburgo 16 8 5 1 2 17 10 7
4. Lens 16 8 5 1 2 12 7 5
5. Lyon 15 8 5 0 3 11 8 3
6. Lille 14 8 4 2 2 16 10 6
7. Mónaco 14 8 4 2 2 17 13 4
8. Toulouse 13 8 4 1 3 15 12 3
9. Rennes 11 8 2 5 1 11 12 -1
10. Niza 11 8 3 2 3 12 14 -2
11. París FC 10 9 3 1 5 14 17 -3
12. Brest 9 8 2 3 3 14 14 0
13. Nantes 9 9 2 3 4 7 10 -3
14. Lorient 8 8 2 2 4 12 19 -7
15. Auxerre 7 8 2 1 5 7 12 -5
16. Le Havre 6 8 1 3 4 10 16 -6
17. Angers 6 8 1 3 4 4 12 -8
18. Metz 2 8 0 2 6 5 20 -15
./bds/dr
```
Otras noticias de Liga de Francia
- 1
María del Carmen Avilés rompe el silencio: su vida junto al rey del chimento, los enemigos y la ausencia de “herederos”
- 2
La Corte Suprema dejó firme una condena contra el sindicalista Víctor Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora
- 3
Sin negar el contenido de los audios, Spagnuolo pidió excluirlos de la causa y que se dicte su sobreseimiento
- 4
Viaje al interior de la mega reunión de banqueros y algunas de las personas más importantes del mundo