Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Ligue 1

```html

Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de la liga 1 de fútbol francés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

París FC 1 Chergui (15)

Nantes 2 El Arabi (2), Abline (38)

- Sábado:

(15h00 GMT) Brest

París SG

(17h00 GMT) Mónaco

Toulouse

(19h05 GMT) Lens

Marsella

- Domingo:

(14h00 GMT) Lille

Metz

(16h15 GMT) Auxerre

Le Havre

Rennes

Niza

Angers

Lorient

(19h45 GMT) Lyon

Estrasburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Marsella 18 8 6 0 2 21 7 14

2. París SG 17 8 5 2 1 16 8 8

3. Estrasburgo 16 8 5 1 2 17 10 7

4. Lens 16 8 5 1 2 12 7 5

5. Lyon 15 8 5 0 3 11 8 3

6. Lille 14 8 4 2 2 16 10 6

7. Mónaco 14 8 4 2 2 17 13 4

8. Toulouse 13 8 4 1 3 15 12 3

9. Rennes 11 8 2 5 1 11 12 -1

10. Niza 11 8 3 2 3 12 14 -2

11. París FC 10 9 3 1 5 14 17 -3

12. Brest 9 8 2 3 3 14 14 0

13. Nantes 9 9 2 3 4 7 10 -3

14. Lorient 8 8 2 2 4 12 19 -7

15. Auxerre 7 8 2 1 5 7 12 -5

16. Le Havre 6 8 1 3 4 10 16 -6

17. Angers 6 8 1 3 4 4 12 -8

18. Metz 2 8 0 2 6 5 20 -15

./bds/dr

```