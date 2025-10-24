LA NACION

Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y...

Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Premier League
OLI SCARFF - AFP

Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Leeds 2 Aaronson (3), Rodon (15)

West Ham 1 Fernandes (90)

- Sábado:

(14h00 GMT) Newcastle

Fulham

Chelsea

Sunderland

(16h30 GMT) Manchester United

Brighton

(19h00 GMT) Brentford

Liverpool

- Domingo:

(14h00 GMT) Bournemouth

Nottingham

Arsenal

Crystal Palace

Aston Villa

Manchester City

Wolverhampton

Burnley

(16h30 GMT) Everton

Tottenham

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 19 8 6 1 1 15 3 12

2. Manchester City 16 8 5 1 2 17 6 11

3. Bournemouth 15 8 4 3 1 14 11 3

4. Liverpool 15 8 5 0 3 14 11 3

5. Chelsea 14 8 4 2 2 16 9 7

6. Tottenham 14 8 4 2 2 14 7 7

7. Sunderland 14 8 4 2 2 9 6 3

8. Crystal Palace 13 8 3 4 1 12 8 4

9. Manchester United 13 8 4 1 3 11 12 -1

10. Brighton 12 8 3 3 2 12 11 1

11. Aston Villa 12 8 3 3 2 8 8 0

12. Everton 11 8 3 2 3 9 9 0

13. Leeds 11 9 3 2 4 9 14 -5

14. Brentford 10 8 3 1 4 11 12 -1

15. Newcastle 9 8 2 3 3 7 7 0

16. Fulham 8 8 2 2 4 8 12 -4

17. Burnley 7 8 2 1 5 9 15 -6

18. Nottingham 5 8 1 2 5 5 15 -10

19. West Ham 4 9 1 1 7 7 20 -13

20. Wolverhampton 2 8 0 2 6 5 16 -11

