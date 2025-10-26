Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Premier League

Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Leeds 2 Aaronson (3), Rodon (15)

West Ham 1 Fernandes (90)

- Sábado:

Newcastle 2 Murphy (18), Guimaraes (90)

Fulham 1 Lukic (56)

Chelsea 1 Garnacho (4)

Sunderland 2 Isidor (22), Talbi (90+3)

Manchester United 4 Cunha (24), Casemiro (34), Mbeumo (61, 90+6)

Brighton 2 Welbeck (74), Kostoulas (90+2)

Brentford 3 Ouattara (5), Schade (45), Thiago (60 de penal)

Liverpool 2 Kerkez (45+5), Salah (89)

- Domingo:

Bournemouth 2 Tavernier (25), Kroupi (40)

Nottingham 0

Arsenal 1 Eze (39)

Crystal Palace 0

Aston Villa 1 Cash (19)

Manchester City 0

Wolverhampton 2 Strand Larsen (42 de penal), Munetsi (45+4)

Burnley 3 Flemming (14, 30), Foster (90+5)

(16h30 GMT) Everton

Tottenham

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Arsenal 22 9 7 1 1 16 3 13

2. Bournemouth 18 9 5 3 1 16 11 5

3. Sunderland 17 9 5 2 2 11 7 4

4. Manchester City 16 9 5 1 3 17 7 10

5. Manchester United 16 9 5 1 3 15 14 1

6. Liverpool 15 9 5 0 4 16 14 2

7. Aston Villa 15 9 4 3 2 9 8 1

8. Tottenham 14 8 4 2 2 14 7 7

9. Chelsea 14 9 4 2 3 17 11 6

10. Crystal Palace 13 9 3 4 2 12 9 3

11. Brentford 13 9 4 1 4 14 14 0

12. Newcastle 12 9 3 3 3 9 8 1

13. Brighton 12 9 3 3 3 14 15 -1

14. Everton 11 8 3 2 3 9 9 0

15. Leeds 11 9 3 2 4 9 14 -5

16. Burnley 10 9 3 1 5 12 17 -5

17. Fulham 8 9 2 2 5 9 14 -5

18. Nottingham 5 9 1 2 6 5 17 -12

19. West Ham 4 9 1 1 7 7 20 -13

20. Wolverhampton 2 9 0 2 7 7 19 -12

./bds/dr