Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Premier League
Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Leeds 2 Aaronson (3), Rodon (15)
West Ham 1 Fernandes (90)
- Sábado:
Newcastle 2 Murphy (18), Guimaraes (90)
Fulham 1 Lukic (56)
Chelsea 1 Garnacho (4)
Sunderland 2 Isidor (22), Talbi (90+3)
Manchester United 4 Cunha (24), Casemiro (34), Mbeumo (61, 90+6)
Brighton 2 Welbeck (74), Kostoulas (90+2)
Brentford 3 Ouattara (5), Schade (45), Thiago (60 de penal)
Liverpool 2 Kerkez (45+5), Salah (89)
- Domingo:
Bournemouth 2 Tavernier (25), Kroupi (40)
Nottingham 0
Arsenal 1 Eze (39)
Crystal Palace 0
Aston Villa 1 Cash (19)
Manchester City 0
Wolverhampton 2 Strand Larsen (42 de penal), Munetsi (45+4)
Burnley 3 Flemming (14, 30), Foster (90+5)
(16h30 GMT) Everton
Tottenham
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Arsenal 22 9 7 1 1 16 3 13
2. Bournemouth 18 9 5 3 1 16 11 5
3. Sunderland 17 9 5 2 2 11 7 4
4. Manchester City 16 9 5 1 3 17 7 10
5. Manchester United 16 9 5 1 3 15 14 1
6. Liverpool 15 9 5 0 4 16 14 2
7. Aston Villa 15 9 4 3 2 9 8 1
8. Tottenham 14 8 4 2 2 14 7 7
9. Chelsea 14 9 4 2 3 17 11 6
10. Crystal Palace 13 9 3 4 2 12 9 3
11. Brentford 13 9 4 1 4 14 14 0
12. Newcastle 12 9 3 3 3 9 8 1
13. Brighton 12 9 3 3 3 14 15 -1
14. Everton 11 8 3 2 3 9 9 0
15. Leeds 11 9 3 2 4 9 14 -5
16. Burnley 10 9 3 1 5 12 17 -5
17. Fulham 8 9 2 2 5 9 14 -5
18. Nottingham 5 9 1 2 6 5 17 -12
19. West Ham 4 9 1 1 7 7 20 -13
20. Wolverhampton 2 9 0 2 7 7 19 -12
