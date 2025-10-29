Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Martes:
Lecce 0
Nápoles 1 Zambo Anguissa (69)
Atalanta 1 Lookman (35)
Milan 1 Ricci (4)
- Miércoles:
Roma 2 Hermoso (63), Dovbyk (81)
Parma 1 Circati (86)
Como 3 Douvikas (9), Posch (62), Vojvoda (90+2)
Hellas Verona 1 Serdar (25)
Juventus 3 Vlahovic (5 de penal), Gatti (67), Yildiz (90+6 de penal)
Udinese 1 Zaniolo (45+1)
(19h45 GMT) Bolonia
Torino
Génova
Cremonese
Inter
Fiorentina
- Jueves:
(17h30 GMT) Cagliari
Sassuolo
(19h45 GMT) Pisa
Lazio
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 21 9 7 0 2 16 8 8
2. Roma 21 9 7 0 2 10 4 6
3. Milan 18 9 5 3 1 14 7 7
4. Como 16 9 4 4 1 12 6 6
5. Inter 15 8 5 0 3 19 11 8
6. Juventus 15 9 4 3 2 12 9 3
7. Bolonia 14 8 4 2 2 13 7 6
8. Atalanta 13 9 2 7 0 13 7 6
9. Udinese 12 9 3 3 3 11 15 -4
10. Lazio 11 8 3 2 3 11 7 4
11. Cremonese 11 8 2 5 1 9 10 -1
12. Torino 11 8 3 2 3 8 14 -6
13. Sassuolo 10 8 3 1 4 8 9 -1
14. Cagliari 9 8 2 3 3 8 10 -2
15. Parma 7 9 1 4 4 4 9 -5
16. Lecce 6 9 1 3 5 7 14 -7
17. Hellas Verona 5 9 0 5 4 5 14 -9
18. Fiorentina 4 8 0 4 4 7 12 -5
19. Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7
20. Génova 3 8 0 3 5 4 11 -7
