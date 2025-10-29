LA NACION

Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Martes:

Lecce 0

Nápoles 1 Zambo Anguissa (69)

Atalanta 1 Lookman (35)

Milan 1 Ricci (4)

- Miércoles:

Roma 2 Hermoso (63), Dovbyk (81)

Parma 1 Circati (86)

Como 3 Douvikas (9), Posch (62), Vojvoda (90+2)

Hellas Verona 1 Serdar (25)

Juventus 3 Vlahovic (5 de penal), Gatti (67), Yildiz (90+6 de penal)

Udinese 1 Zaniolo (45+1)

(19h45 GMT) Bolonia

Torino

Génova

Cremonese

Inter

Fiorentina

- Jueves:

(17h30 GMT) Cagliari

Sassuolo

(19h45 GMT) Pisa

Lazio

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 21 9 7 0 2 16 8 8

2. Roma 21 9 7 0 2 10 4 6

3. Milan 18 9 5 3 1 14 7 7

4. Como 16 9 4 4 1 12 6 6

5. Inter 15 8 5 0 3 19 11 8

6. Juventus 15 9 4 3 2 12 9 3

7. Bolonia 14 8 4 2 2 13 7 6

8. Atalanta 13 9 2 7 0 13 7 6

9. Udinese 12 9 3 3 3 11 15 -4

10. Lazio 11 8 3 2 3 11 7 4

11. Cremonese 11 8 2 5 1 9 10 -1

12. Torino 11 8 3 2 3 8 14 -6

13. Sassuolo 10 8 3 1 4 8 9 -1

14. Cagliari 9 8 2 3 3 8 10 -2

15. Parma 7 9 1 4 4 4 9 -5

16. Lecce 6 9 1 3 5 7 14 -7

17. Hellas Verona 5 9 0 5 4 5 14 -9

18. Fiorentina 4 8 0 4 4 7 12 -5

19. Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7

20. Génova 3 8 0 3 5 4 11 -7

