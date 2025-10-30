Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Serie A
Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol de Italia y...
Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Martes:
Lecce 0
Nápoles 1 Zambo Anguissa (69)
Atalanta 1 Lookman (35)
Milan 1 Ricci (4)
- Miércoles:
Roma 2 Hermoso (63), Dovbyk (81)
Parma 1 Circati (86)
Como 3 Douvikas (9), Posch (62), Vojvoda (90+2)
Hellas Verona 1 Serdar (25)
Juventus 3 Vlahovic (5 de penal), Gatti (67), Yildiz (90+6 de penal)
Udinese 1 Zaniolo (45+1)
Bolonia 0
Torino 0
Génova 0
Cremonese 2 Bonazzoli (4, 49)
Inter 3 Calhanoglu (66, 88 de penal), Sucic (71)
Fiorentina 0
- Jueves:
Cagliari 1 Esposito (73)
Sassuolo 2 Lauriente (54), Pinamonti (65)
(19h45 GMT) Pisa
Lazio
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Nápoles 21 9 7 0 2 16 8 8
2. Roma 21 9 7 0 2 10 4 6
3. Inter 18 9 6 0 3 22 11 11
4. Milan 18 9 5 3 1 14 7 7
5. Como 16 9 4 4 1 12 6 6
6. Bolonia 15 9 4 3 2 13 7 6
7. Juventus 15 9 4 3 2 12 9 3
8. Cremonese 14 9 3 5 1 11 10 1
9. Atalanta 13 9 2 7 0 13 7 6
10. Sassuolo 13 9 4 1 4 10 10 0
11. Udinese 12 9 3 3 3 11 15 -4
12. Torino 12 9 3 3 3 8 14 -6
13. Lazio 11 8 3 2 3 11 7 4
14. Cagliari 9 9 2 3 4 9 12 -3
15. Parma 7 9 1 4 4 4 9 -5
16. Lecce 6 9 1 3 5 7 14 -7
17. Hellas Verona 5 9 0 5 4 5 14 -9
18. Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7
19. Fiorentina 4 9 0 4 5 7 15 -8
20. Génova 3 9 0 3 6 4 13 -9
