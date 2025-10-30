Resultados y clasificación de la 9ª jornada de la Serie A

Resultados de los partidos de la 9ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Martes:

Lecce 0

Nápoles 1 Zambo Anguissa (69)

Atalanta 1 Lookman (35)

Milan 1 Ricci (4)

- Miércoles:

Roma 2 Hermoso (63), Dovbyk (81)

Parma 1 Circati (86)

Como 3 Douvikas (9), Posch (62), Vojvoda (90+2)

Hellas Verona 1 Serdar (25)

Juventus 3 Vlahovic (5 de penal), Gatti (67), Yildiz (90+6 de penal)

Udinese 1 Zaniolo (45+1)

Bolonia 0

Torino 0

Génova 0

Cremonese 2 Bonazzoli (4, 49)

Inter 3 Calhanoglu (66, 88 de penal), Sucic (71)

Fiorentina 0

- Jueves:

Cagliari 1 Esposito (73)

Sassuolo 2 Lauriente (54), Pinamonti (65)

(19h45 GMT) Pisa

Lazio

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 21 9 7 0 2 16 8 8

2. Roma 21 9 7 0 2 10 4 6

3. Inter 18 9 6 0 3 22 11 11

4. Milan 18 9 5 3 1 14 7 7

5. Como 16 9 4 4 1 12 6 6

6. Bolonia 15 9 4 3 2 13 7 6

7. Juventus 15 9 4 3 2 12 9 3

8. Cremonese 14 9 3 5 1 11 10 1

9. Atalanta 13 9 2 7 0 13 7 6

10. Sassuolo 13 9 4 1 4 10 10 0

11. Udinese 12 9 3 3 3 11 15 -4

12. Torino 12 9 3 3 3 8 14 -6

13. Lazio 11 8 3 2 3 11 7 4

14. Cagliari 9 9 2 3 4 9 12 -3

15. Parma 7 9 1 4 4 4 9 -5

16. Lecce 6 9 1 3 5 7 14 -7

17. Hellas Verona 5 9 0 5 4 5 14 -9

18. Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7

19. Fiorentina 4 9 0 4 5 7 15 -8

20. Génova 3 9 0 3 6 4 13 -9

