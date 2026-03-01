Resultados y clasificación de la Bundesliga alemana
Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Augsburgo 2 Ribeiro (55), Claude Maurice (90+5)
Colonia 0
- Sábado:
B. Mönchengladbach 1 Diks (90+4 penal)
Union Berlin 0
Hoffenheim 0
St Pauli 1 Pereira Lage (45+4)
Bayer Leverkusen 1 Quansah (88)
Maguncia 1 Becker (67)
Werder Bremen 2 Milosevic (57), Behrens (90+8 en contra)
Heidenheim 0
Borussia Dortmund 2 Schlotterbeck (26), Svensson (83)
Bayern Munich 3 Kane (54, 70 penal), Kimmich (87)
- Domingo:
Stuttgart 4 Undav (21), Leweling (30, 42), Nartey (90+5)
Wolfsburgo 0
Eintracht Fráncfort 2 Chaibi (64), Bahoya (81)
Friburgo 0
Hamburgo 1 Vieira (22)
RB Leipzig Rômulo (36), Diomande (50)
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Bayern Múnich 63 24 20 3 1 88 23 65
2. Borussia Dortmund 52 24 15 7 2 51 25 26
3. Hoffenheim 46 24 14 4 6 49 31 18
4. Stuttgart 46 24 14 4 6 48 32 16
5. RB Leipzig 44 24 13 5 6 46 33 13
6. Bayer Leverkusen 40 23 12 4 7 44 29 15
7. Eintracht Fráncfort 34 24 9 7 8 48 49 -1
8. Friburgo 33 24 9 6 9 34 39 -5
9. Augsburgo 31 24 9 4 11 30 41 -11
10. Union Berlin 28 24 7 7 10 29 38 -9
11. Hamburgo 26 23 6 8 9 26 34 -8
12. B. Mönchengladbach 25 24 6 7 11 27 39 -12
13. Colonia 24 24 6 6 12 33 41 -8
14. Maguncia 23 24 5 8 11 27 39 -12
15. St Pauli 23 24 6 5 13 23 40 -17
16. Werder Bremen 22 24 5 7 12 25 44 -19
17. Wolfsburgo 20 24 5 5 14 33 53 -20
18. Heidenheim 14 24 3 5 16 22 53 -31