Resultados y clasificación de la Bundesliga alemana

Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Union Berlin 1 Querfeld (87, penal)

Eintracht Fráncfort 1 Brown (83)

- Sábado:

(14:30 GMT) St Pauli

Stuttgart

Wolfsburgo

Borussia Dortmund

Maguncia

Augsburgo

Heidenheim

Hamburgo

Friburgo

Werder Bremen

(17:30 GMT) B. Mönchengladbach

Bayer Leverkusen

- Domingo:

(14:30 GMT) Colonia

RB Leipzig

(16:30 GMT) Bayern Munich

Hoffenheim

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Bayern Munich 51 20 16 3 1 74 18 56

2. Borussia Dortmund 45 20 13 6 1 41 19 22

3. Hoffenheim 42 20 13 3 4 43 23 20

4. Stuttgart 39 20 12 3 5 37 26 11

5. RB Leipzig 36 20 11 3 6 38 27 11

6. Bayer Leverkusen 35 19 11 2 6 38 26 12

7. Eintracht Fráncfort 28 21 7 7 7 41 46 -5

8. Friburgo 27 20 7 6 7 31 33 -2

9. Union Berlin 25 21 6 7 8 26 34 -8

10. Colonia 23 20 6 5 9 29 32 -3

11. Augsburgo 22 20 6 4 10 24 37 -13

12. B. Mönchengladbach 21 20 5 6 9 24 33 -9

13. Hamburgo 19 19 4 7 8 19 29 -10

14. Wolfsburgo 19 20 5 4 11 28 42 -14

15. Werder Bremen 19 20 4 7 9 22 38 -16

16. Maguncia 18 20 4 6 10 23 33 -10

17. St Pauli 14 20 3 5 12 18 34 -16

18. Heidenheim 13 20 3 4 13 19 45 -26