Resultados y clasificación de la Bundesliga alemana
Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Union Berlin 1 Querfeld (87, penal)
Eintracht Fráncfort 1 Brown (83)
- Sábado:
(14:30 GMT) St Pauli
Stuttgart
Wolfsburgo
Borussia Dortmund
Maguncia
Augsburgo
Heidenheim
Hamburgo
Friburgo
Werder Bremen
(17:30 GMT) B. Mönchengladbach
Bayer Leverkusen
- Domingo:
(14:30 GMT) Colonia
RB Leipzig
(16:30 GMT) Bayern Munich
Hoffenheim
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Bayern Munich 51 20 16 3 1 74 18 56
2. Borussia Dortmund 45 20 13 6 1 41 19 22
3. Hoffenheim 42 20 13 3 4 43 23 20
4. Stuttgart 39 20 12 3 5 37 26 11
5. RB Leipzig 36 20 11 3 6 38 27 11
6. Bayer Leverkusen 35 19 11 2 6 38 26 12
7. Eintracht Fráncfort 28 21 7 7 7 41 46 -5
8. Friburgo 27 20 7 6 7 31 33 -2
9. Union Berlin 25 21 6 7 8 26 34 -8
10. Colonia 23 20 6 5 9 29 32 -3
11. Augsburgo 22 20 6 4 10 24 37 -13
12. B. Mönchengladbach 21 20 5 6 9 24 33 -9
13. Hamburgo 19 19 4 7 8 19 29 -10
14. Wolfsburgo 19 20 5 4 11 28 42 -14
15. Werder Bremen 19 20 4 7 9 22 38 -16
16. Maguncia 18 20 4 6 10 23 33 -10
17. St Pauli 14 20 3 5 12 18 34 -16
18. Heidenheim 13 20 3 4 13 19 45 -26