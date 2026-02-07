Resultados y clasificación de la Bundesliga alemana

Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Union Berlin 1 Querfeld (87 penal)

Eintracht Fráncfort 1 Brown (83)

- Sábado:

St Pauli 2 Saliakas (35), Sinani (55 penal)

Stuttgart 1 Leweling (90)

Wolfsburgo 1 Koulierakis (52)

Borussia Dortmund 2 Brandt (38), Guirassy (87)

Maguncia 2 Amiri (8 penal, 80 penal)

Augsburgo 0

Heidenheim 0

Hamburgo 2 Königsdörffer (45+3), Philippe (78)

Friburgo 1 Beste (13)

Werder Bremen 0

B. Mönchengladbach 1 Engelhardt (10)

Bayer Leverkusen 1 Sander (44 en contra)

- Domingo:

(14:30 GMT) Colonia

RB Leipzig

(16:30 GMT) Bayern Munich

Hoffenheim

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Bayern Munich 51 20 16 3 1 74 18 56

2. Borussia Dortmund 48 21 14 6 1 43 20 23

3. Hoffenheim 42 20 13 3 4 43 23 20

4. Stuttgart 39 21 12 3 6 38 28 10

5. Bayer Leverkusen 36 20 11 3 6 39 27 12

6. RB Leipzig 36 20 11 3 6 38 27 11

7. Friburgo 30 21 8 6 7 32 33 -1

8. Eintracht Fráncfort 28 21 7 7 7 41 46 -5

9. Union Berlin 25 21 6 7 8 26 34 -8

10. Colonia 23 20 6 5 9 29 32 -3

11. Hamburgo 22 20 5 7 8 21 29 -8

12. B. Mönchengladbach 22 21 5 7 9 25 34 -9

13. Augsburgo 22 21 6 4 11 24 39 -15

14. Maguncia 21 21 5 6 10 25 33 -8

15. Wolfsburgo 19 21 5 4 12 29 44 -15

16. Werder Bremen 19 21 4 7 10 22 39 -17

17. St Pauli 17 21 4 5 12 20 35 -15

18. Heidenheim 13 21 3 4 14 19 47 -28