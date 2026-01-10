Resultados y clasificación de la Bundesliga alemana

Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Eintracht Fráncfort 3 Uzun (22 de penal), Ebnoutalib (71), Dahoud (90+2)

Borussia Dortmund 3 Beier (10), Nmecha (68), Chukwuemeka (90+6)

- Sábado:

Unión Berlín 2 Jeong (77), Ljubicic (86)

Maguncia 2 Amiri (30), Hollerbach (69)

Friburgo 2 Grifo (53 de penal), Matanovic (83)

Hamburgo 1 Vuskovic (48)

Heidenheim 2 Pieringer (15), Niehues (26)

Colonia 2 Martel (18), El Mala (48)

Bayer Leverkusen 1 Grimaldo (66 de penal)

Stuttgart 4 Leweling (7, 45), Mittelstädt (29 de penal), Undav (45+2)

- Domingo:

(14h30 GMT) B. Mönchengladbach

Augsburgo

(16h30 GMT) Bayern Múnich

Wolfsburgo

. Aplazados

St Pauli

RB Leipzig

Werder Bremen

Hoffenheim

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 41 15 13 2 0 55 11 44

2. Borussia Dortmund 33 16 9 6 1 29 15 14

3. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11

4. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10

5. Stuttgart 29 16 9 2 5 29 23 6

6. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9

7. Eintracht Fráncfort 26 16 7 5 4 33 33 0

8. Friburgo 23 16 6 5 5 27 27 0

9. Unión Berlín 22 16 6 4 6 22 25 -3

10. Colonia 17 16 4 5 7 24 26 -2

11. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10

12. B. Mönchengladbach 16 15 4 4 7 18 24 -6

13. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10

14. Wolfsburgo 15 15 4 3 8 23 28 -5

15. Augsburgo 14 15 4 2 9 17 28 -11

16. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13

17. Heidenheim 12 16 3 3 10 15 36 -21

18. Maguncia 9 16 1 6 9 15 28 -13

