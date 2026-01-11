Resultados y clasificación de la Bundesliga alemana
Resultados de los partidos de la 16ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Eintracht Fráncfort 3 Uzun (22 de penal), Ebnoutalib (71), Dahoud (90+2)
Borussia Dortmund 3 Beier (10), Nmecha (68), Chukwuemeka (90+6)
- Sábado:
Unión Berlín 2 Jeong (77), Ljubicic (86)
Maguncia 2 Amiri (30), Hollerbach (69)
Friburgo 2 Grifo (53 de penal), Matanovic (83)
Hamburgo 1 Vuskovic (48)
Heidenheim 2 Pieringer (15), Niehues (26)
Colonia 2 Martel (18), El Mala (48)
Bayer Leverkusen 1 Grimaldo (66 de penal)
Stuttgart 4 Leweling (7, 45), Mittelstädt (29 de penal), Undav (45+2)
- Domingo:
B. Mönchengladbach 4 Scally (8), Diks (20 de penal), Tabakovic (36, 61)
Augsburgo 0
Bayern Múnich 8 Fischer (5 en contra), Díaz (30), Olise (50, 76), Jenz (53 en contra), Guerreiro (68), Kane (69), Goretzka (88)
Wolfsburgo 1 Pejcinovic (13)
. Aplazados
St Pauli
RB Leipzig
Werder Bremen
Hoffenheim
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 44 16 14 2 0 63 12 51
2. Borussia Dortmund 33 16 9 6 1 29 15 14
3. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11
4. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10
5. Stuttgart 29 16 9 2 5 29 23 6
6. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9
7. Eintracht Fráncfort 26 16 7 5 4 33 33 0
8. Friburgo 23 16 6 5 5 27 27 0
9. Unión Berlín 22 16 6 4 6 22 25 -3
10. B. Mönchengladbach 19 16 5 4 7 22 24 -2
11. Colonia 17 16 4 5 7 24 26 -2
12. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10
13. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10
14. Wolfsburgo 15 16 4 3 9 24 36 -12
15. Augsburgo 14 16 4 2 10 17 32 -15
16. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13
17. Heidenheim 12 16 3 3 10 15 36 -21
18. Maguncia 9 16 1 6 9 15 28 -13