Resultados y clasificación de la Bundesliga alemana

Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Borussia Dortmund 4 Guirassy (10, 42), Beier (15), Kohr (84 en contra)

Maguncia 0

- Sábado:

(14h30 GMT) Eintracht Fráncfort

B. Mönchengladbach

Bayer Leverkusen

St Pauli

Werder Bremen

Bayern Munich

Hamburgo

Union Berlin

Hoffenheim

Friburgo

(17h30 GMT) Stuttgart

Colonia

- Domingo:

(14h30 GMT) Augsburgo

Heidenheim

(16h30 GMT) RB Leipzig

Wolfsburgo

Clasificación: pts PJ G E P GF GC dif

1. Bayern Munich 54 21 17 3 1 79 19 60

2. Borussia Dortmund 51 22 15 6 1 47 20 27

3. Hoffenheim 42 21 13 3 5 44 28 16

4. RB Leipzig 39 21 12 3 6 40 28 12

5. Stuttgart 39 21 12 3 6 38 28 10

6. Bayer Leverkusen 36 20 11 3 6 39 27 12

7. Friburgo 30 21 8 6 7 32 33 -1

8. Eintracht Fráncfort 28 21 7 7 7 41 46 -5

9. Union Berlin 25 21 6 7 8 26 34 -8

10. Colonia 23 21 6 5 10 30 34 -4

11. Hamburgo 22 20 5 7 8 21 29 -8

12. B. Mönchengladbach 22 21 5 7 9 25 34 -9

13. Augsburgo 22 21 6 4 11 24 39 -15

14. Maguncia 21 22 5 6 11 25 37 -12

15. Wolfsburgo 19 21 5 4 12 29 44 -15

16. Werder Bremen 19 21 4 7 10 22 39 -17

17. St Pauli 17 21 4 5 12 20 35 -15

18. Heidenheim 13 21 3 4 14 19 47 -28