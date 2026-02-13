Resultados y clasificación de la Bundesliga alemana
Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...
Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Borussia Dortmund 4 Guirassy (10, 42), Beier (15), Kohr (84 en contra)
Maguncia 0
- Sábado:
(14h30 GMT) Eintracht Fráncfort
B. Mönchengladbach
Bayer Leverkusen
St Pauli
Werder Bremen
Bayern Munich
Hamburgo
Union Berlin
Hoffenheim
Friburgo
(17h30 GMT) Stuttgart
Colonia
- Domingo:
(14h30 GMT) Augsburgo
Heidenheim
(16h30 GMT) RB Leipzig
Wolfsburgo
Clasificación: pts PJ G E P GF GC dif
1. Bayern Munich 54 21 17 3 1 79 19 60
2. Borussia Dortmund 51 22 15 6 1 47 20 27
3. Hoffenheim 42 21 13 3 5 44 28 16
4. RB Leipzig 39 21 12 3 6 40 28 12
5. Stuttgart 39 21 12 3 6 38 28 10
6. Bayer Leverkusen 36 20 11 3 6 39 27 12
7. Friburgo 30 21 8 6 7 32 33 -1
8. Eintracht Fráncfort 28 21 7 7 7 41 46 -5
9. Union Berlin 25 21 6 7 8 26 34 -8
10. Colonia 23 21 6 5 10 30 34 -4
11. Hamburgo 22 20 5 7 8 21 29 -8
12. B. Mönchengladbach 22 21 5 7 9 25 34 -9
13. Augsburgo 22 21 6 4 11 24 39 -15
14. Maguncia 21 22 5 6 11 25 37 -12
15. Wolfsburgo 19 21 5 4 12 29 44 -15
16. Werder Bremen 19 21 4 7 10 22 39 -17
17. St Pauli 17 21 4 5 12 20 35 -15
18. Heidenheim 13 21 3 4 14 19 47 -28