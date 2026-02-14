Resultados y clasificación de la Bundesliga alemana

Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Borussia Dortmund 4 Guirassy (10, 42), Beier (15), Kohr (84 en contra)

Maguncia 0

- Sábado:

Eintracht Fráncfort 3 Brown (24), Amaimouni Echghouyab (34), Knauff (75)

B. Mönchengladbach 0

Bayer Leverkusen 4 Quansah (13), Schick (14), Tapsoba (52), Poku (78)

St Pauli 0

Werder Bremen 0

Bayern Munich 3 Kane (22 penal, 25), Goretzka (70)

Hamburgo 3 Königsdörffer (35, 82), Capaldo (45+2)

Union Berlin 2 Querfeld (28 penal), Ilic (89)

Hoffenheim 3 Asllani (46), Kabak (51), Gendrey (90+5)

Friburgo 0

Stuttgart 3 Demirovic (15, 84), Undav (90+2)

Colonia 1 Ache (79)

- Domingo:

(14h30 GMT) Augsburgo

Heidenheim

(16h30 GMT) RB Leipzig

Wolfsburgo

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Bayern Munich 57 22 18 3 1 82 19 63

2. Borussia Dortmund 51 22 15 6 1 47 20 27

3. Hoffenheim 45 22 14 3 5 47 28 19

4. Stuttgart 42 22 13 3 6 41 29 12

5. Bayer Leverkusen 39 21 12 3 6 43 27 16

6. RB Leipzig 39 21 12 3 6 40 28 12

7. Eintracht Fráncfort 31 22 8 7 7 44 46 -2

8. Friburgo 30 22 8 6 8 32 36 -4

9. Hamburgo 25 21 6 7 8 24 31 -7

10. Union Berlin 25 22 6 7 9 28 37 -9

11. Colonia 23 22 6 5 11 31 37 -6

12. B. Mönchengladbach 22 22 5 7 10 25 37 -12

13. Augsburgo 22 21 6 4 11 24 39 -15

14. Maguncia 21 22 5 6 11 25 37 -12

15. Wolfsburgo 19 21 5 4 12 29 44 -15

16. Werder Bremen 19 22 4 7 11 22 42 -20

17. St Pauli 17 22 4 5 13 20 39 -19

18. Heidenheim 13 21 3 4 14 19 47 -28