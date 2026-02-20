Resultados y clasificación de la Bundesliga alemana
Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Maguncia 1 Amiri (42)
Hamburgo 1 Vieira (64)
- Sábado:
(14:30 GMT) Bayern Munich
Eintracht Fráncfort
Wolfsburgo
Augsburgo
Colonia
Hoffenheim
Union Berlin
Bayer Leverkusen
(17:30 GMT) RB Leipzig
Borussia Dortmund
- Domingo:
(14:30 GMT) Friburgo
B. Mönchengladbach
(16:30 GMT) St Pauli
Werder Bremen
(18:30 GMT) Heidenheim
Stuttgart
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Bayern Munich 57 22 18 3 1 82 19 63
2. Borussia Dortmund 51 22 15 6 1 47 20 27
3. Hoffenheim 45 22 14 3 5 47 28 19
4. Stuttgart 42 22 13 3 6 41 29 12
5. RB Leipzig 40 22 12 4 6 42 30 12
6. Bayer Leverkusen 39 21 12 3 6 43 27 16
7. Eintracht Fráncfort 31 22 8 7 7 44 46 -2
8. Friburgo 30 22 8 6 8 32 36 -4
9. Hamburgo 26 22 6 8 8 25 32 -7
10. Union Berlin 25 22 6 7 9 28 37 -9
11. Augsburgo 25 22 7 4 11 25 39 -14
12. Colonia 23 22 6 5 11 31 37 -6
13. Maguncia 22 23 5 7 11 26 38 -12
14. B. Mönchengladbach 22 22 5 7 10 25 37 -12
15. Wolfsburgo 20 22 5 5 12 31 46 -15
16. Werder Bremen 19 22 4 7 11 22 42 -20
17. St Pauli 17 22 4 5 13 20 39 -19
18. Heidenheim 13 22 3 4 15 19 48 -29