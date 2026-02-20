Resultados y clasificación de la Bundesliga alemana

Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Maguncia 1 Amiri (42)

Hamburgo 1 Vieira (64)

- Sábado:

(14:30 GMT) Bayern Munich

Eintracht Fráncfort

Wolfsburgo

Augsburgo

Colonia

Hoffenheim

Union Berlin

Bayer Leverkusen

(17:30 GMT) RB Leipzig

Borussia Dortmund

- Domingo:

(14:30 GMT) Friburgo

B. Mönchengladbach

(16:30 GMT) St Pauli

Werder Bremen

(18:30 GMT) Heidenheim

Stuttgart

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Bayern Munich 57 22 18 3 1 82 19 63

2. Borussia Dortmund 51 22 15 6 1 47 20 27

3. Hoffenheim 45 22 14 3 5 47 28 19

4. Stuttgart 42 22 13 3 6 41 29 12

5. RB Leipzig 40 22 12 4 6 42 30 12

6. Bayer Leverkusen 39 21 12 3 6 43 27 16

7. Eintracht Fráncfort 31 22 8 7 7 44 46 -2

8. Friburgo 30 22 8 6 8 32 36 -4

9. Hamburgo 26 22 6 8 8 25 32 -7

10. Union Berlin 25 22 6 7 9 28 37 -9

11. Augsburgo 25 22 7 4 11 25 39 -14

12. Colonia 23 22 6 5 11 31 37 -6

13. Maguncia 22 23 5 7 11 26 38 -12

14. B. Mönchengladbach 22 22 5 7 10 25 37 -12

15. Wolfsburgo 20 22 5 5 12 31 46 -15

16. Werder Bremen 19 22 4 7 11 22 42 -20

17. St Pauli 17 22 4 5 13 20 39 -19

18. Heidenheim 13 22 3 4 15 19 48 -29