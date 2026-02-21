Resultados y clasificación de la Bundesliga alemana
Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y...
Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Maguncia 1 Amiri (42)
Hamburgo 1 Vieira (64)
- Sábado:
Bayern Munich 3 Pavlovic (16), Kane (20, 68)
Eintracht Fráncfort 2 Burkardt (77 penal), Kalimuendo-Muinga (86)
Wolfsburgo 2 Gerhardt (41), Shiogai (70)
Augsburgo 3 Ribeiro (59), Gregoritsch (87 penal), Rexhbecaj (90+3)
Colonia 2 Ache (15), El Mala (63)
Hoffenheim 2 Kabak (45), Kramaric (60)
Union Berlin 1 Khedira (28)
Bayer Leverkusen 0
RB Leipzig 2 Baumgartner (20, 39)
Borussia Dortmund 2 Rômulo (50 en contra), Silva (90+5)
- Domingo:
(14h30 GMT) Friburgo
B. Mönchengladbach
(16h30 GMT) St Pauli
Werder Bremen
(18h30 GMT) Heidenheim
Stuttgart
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Bayern Munich 60 23 19 3 1 85 21 64
2. Borussia Dortmund 52 23 15 7 1 49 22 27
3. Hoffenheim 46 23 14 4 5 49 30 19
4. Stuttgart 42 22 13 3 6 41 29 12
5. RB Leipzig 41 23 12 5 6 44 32 12
6. Bayer Leverkusen 39 22 12 3 7 43 28 15
7. Eintracht Fráncfort 31 23 8 7 8 46 49 -3
8. Friburgo 30 22 8 6 8 32 36 -4
9. Union Berlin 28 23 7 7 9 29 37 -8
10. Augsburgo 28 23 8 4 11 28 41 -13
11. Hamburgo 26 22 6 8 8 25 32 -7
12. Colonia 24 23 6 6 11 33 39 -6
13. Maguncia 22 23 5 7 11 26 38 -12
14. B. Mönchengladbach 22 22 5 7 10 25 37 -12
15. Wolfsburgo 20 23 5 5 13 33 49 -16
16. Werder Bremen 19 22 4 7 11 22 42 -20
17. St Pauli 17 22 4 5 13 20 39 -19
18. Heidenheim 13 22 3 4 15 19 48 -29
./bds