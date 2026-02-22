Resultados y clasificación de la Bundesliga alemana
Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Maguncia 1 Amiri (42)
Hamburgo 1 Vieira (64)
- Sábado:
Bayern Munich 3 Pavlovic (16), Kane (20, 68)
Eintracht Fráncfort 2 Burkardt (77 penal), Kalimuendo-Muinga (86)
Wolfsburgo 2 Gerhardt (41), Shiogai (70)
Augsburgo 3 Ribeiro (59), Gregoritsch (87 penal), Rexhbecaj (90+3)
Colonia 2 Ache (15), El Mala (63)
Hoffenheim 2 Kabak (45), Kramaric (60)
Union Berlin 1 Khedira (28)
Bayer Leverkusen 0
RB Leipzig 2 Baumgartner (20, 39)
Borussia Dortmund 2 Rômulo (50 en contra), Silva (90+5)
- Domingo:
Friburgo 2 Ginter (38), Matanovic (74)
B. Mönchengladbach 1 Tabakovic (85)
St Pauli 2 Wahl (55), Fujita (70)
Werder Bremen 1 Milosevic (62)
Heidenheim 3 Dinkci (20), Ibrahimovic (34 penal), Sirlord (82)
Stuttgart 3 Führlich (5), Mittelstädt (44 penal), Undav (88)
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Bayern Munich 60 23 19 3 1 85 21 64
2. Borussia Dortmund 52 23 15 7 1 49 22 27
3. Hoffenheim 46 23 14 4 5 49 30 19
4. Stuttgart 43 23 13 4 6 44 32 12
5. RB Leipzig 41 23 12 5 6 44 32 12
6. Bayer Leverkusen 39 22 12 3 7 43 28 15
7. Friburgo 33 23 9 6 8 34 37 -3
8. Eintracht Fráncfort 31 23 8 7 8 46 49 -3
9. Union Berlin 28 23 7 7 9 29 37 -8
10. Augsburgo 28 23 8 4 11 28 41 -13
11. Hamburgo 26 22 6 8 8 25 32 -7
12. Colonia 24 23 6 6 11 33 39 -6
13. Maguncia 22 23 5 7 11 26 38 -12
14. B. Mönchengladbach 22 23 5 7 11 26 39 -13
15. Wolfsburgo 20 23 5 5 13 33 49 -16
16. St Pauli 20 23 5 5 13 22 40 -18
17. Werder Bremen 19 23 4 7 12 23 44 -21
18. Heidenheim 14 23 3 5 15 22 51 -29
./bds