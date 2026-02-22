Resultados y clasificación de la Bundesliga alemana

Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Maguncia 1 Amiri (42)

Hamburgo 1 Vieira (64)

- Sábado:

Bayern Munich 3 Pavlovic (16), Kane (20, 68)

Eintracht Fráncfort 2 Burkardt (77 penal), Kalimuendo-Muinga (86)

Wolfsburgo 2 Gerhardt (41), Shiogai (70)

Augsburgo 3 Ribeiro (59), Gregoritsch (87 penal), Rexhbecaj (90+3)

Colonia 2 Ache (15), El Mala (63)

Hoffenheim 2 Kabak (45), Kramaric (60)

Union Berlin 1 Khedira (28)

Bayer Leverkusen 0

RB Leipzig 2 Baumgartner (20, 39)

Borussia Dortmund 2 Rômulo (50 en contra), Silva (90+5)

- Domingo:

Friburgo 2 Ginter (38), Matanovic (74)

B. Mönchengladbach 1 Tabakovic (85)

St Pauli 2 Wahl (55), Fujita (70)

Werder Bremen 1 Milosevic (62)

Heidenheim 3 Dinkci (20), Ibrahimovic (34 penal), Sirlord (82)

Stuttgart 3 Führlich (5), Mittelstädt (44 penal), Undav (88)

Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif

1. Bayern Munich 60 23 19 3 1 85 21 64

2. Borussia Dortmund 52 23 15 7 1 49 22 27

3. Hoffenheim 46 23 14 4 5 49 30 19

4. Stuttgart 43 23 13 4 6 44 32 12

5. RB Leipzig 41 23 12 5 6 44 32 12

6. Bayer Leverkusen 39 22 12 3 7 43 28 15

7. Friburgo 33 23 9 6 8 34 37 -3

8. Eintracht Fráncfort 31 23 8 7 8 46 49 -3

9. Union Berlin 28 23 7 7 9 29 37 -8

10. Augsburgo 28 23 8 4 11 28 41 -13

11. Hamburgo 26 22 6 8 8 25 32 -7

12. Colonia 24 23 6 6 11 33 39 -6

13. Maguncia 22 23 5 7 11 26 38 -12

14. B. Mönchengladbach 22 23 5 7 11 26 39 -13

15. Wolfsburgo 20 23 5 5 13 33 49 -16

16. St Pauli 20 23 5 5 13 22 40 -18

17. Werder Bremen 19 23 4 7 12 23 44 -21

18. Heidenheim 14 23 3 5 15 22 51 -29

./bds