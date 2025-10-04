Resultados y clasificación de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
- 1 minuto de lectura'
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Hoffenheim 0
Colonia 1 El Mala (16)
- Sábado:
Bayer Leverkusen 2 Poku (33), Kofane (49)
Unión Berlín 0
Borussia Dortmund 1 Couto (23)
RB Leipzig 1 Baumgartner (7)
Werder Bremen 1 Mbangula (2)
St Pauli 0
Augsburgo 3 Banks (3), Komur (51), Fellhauer (63)
Wolfsburgo 1 Daghim (65)
Eintracht Fráncfort 0
Bayern Múnich 3 Díaz (1, 84), Kane (27)
- Domingo:
(13:30 GMT) Stuttgart
Heidenheim
(15:30 GMT) Hamburgo
Maguncia
(17:30 GMT) B. Mönchengladbach
Friburgo
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 18 6 6 0 0 25 3 22
2. Borussia Dortmund 14 6 4 2 0 12 4 8
3. RB Leipzig 13 6 4 1 1 8 8 0
4. Bayer Leverkusen 11 6 3 2 1 12 8 4
5. Colonia 10 6 3 1 2 11 9 2
6. Eintracht Fráncfort 9 6 3 0 3 17 16 1
7. Stuttgart 9 5 3 0 2 7 6 1
8. Friburgo 7 5 2 1 2 9 9 0
9. St Pauli 7 6 2 1 3 8 9 -1
10. Hoffenheim 7 6 2 1 3 9 12 -3
11. Werder Bremen 7 6 2 1 3 9 14 -5
12. Unión Berlín 7 6 2 1 3 8 13 -5
13. Augsburgo 6 6 2 0 4 11 13 -2
14. Wolfsburgo 5 6 1 2 3 8 10 -2
15. Hamburgo 5 5 1 2 2 2 8 -6
16. Maguncia 4 5 1 1 3 5 6 -1
17. Heidenheim 3 5 1 0 4 4 10 -6
18. B. Mönchengladbach 2 5 0 2 3 5 12 -7
./bds/pm
Otras noticias de Bundesliga
- 1
Espert-Machado: seis años de una crisis a fuego lento que explotó en el peor momento
- 2
Colesterol: el medicamento “estrella” para bajarlo y por qué una dieta saludable no es suficiente, según un médico
- 3
Tiene 840 proyectos: el fenomenal negocio que armó un emprendedor y llamó la atención de varios famosos
- 4
Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint: “Nuestra gran batalla es defender la importancia que tiene la industria para el país”