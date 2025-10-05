Resultados y clasificación de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Hoffenheim 0

Colonia 1 El Mala (16)

- Sábado:

Bayer Leverkusen 2 Poku (33), Kofane (49)

Unión Berlín 0

Borussia Dortmund 1 Couto (23)

RB Leipzig 1 Baumgartner (7)

Werder Bremen 1 Mbangula (2)

St Pauli 0

Augsburgo 3 Banks (3), Komur (51), Fellhauer (63)

Wolfsburgo 1 Daghim (65)

Eintracht Fráncfort 0

Bayern Múnich 3 Díaz (1, 84), Kane (27)

- Domingo:

Stuttgart 1 el Khannous (65)

Heidenheim 0

Hamburgo 4 Sambi Lokonga (6), Philippe (9, 61), Dompé (52)

Maguncia 0

B. Mönchengladbach 0

Friburgo 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 18 6 6 0 0 25 3 22

2. Borussia Dortmund 14 6 4 2 0 12 4 8

3. RB Leipzig 13 6 4 1 1 8 8 0

4. Stuttgart 12 6 4 0 2 8 6 2

5. Bayer Leverkusen 11 6 3 2 1 12 8 4

6. Colonia 10 6 3 1 2 11 9 2

7. Eintracht Fráncfort 9 6 3 0 3 17 16 1

8. Friburgo 8 6 2 2 2 9 9 0

9. Hamburgo 8 6 2 2 2 6 8 -2

10. St Pauli 7 6 2 1 3 8 9 -1

11. Hoffenheim 7 6 2 1 3 9 12 -3

12. Werder Bremen 7 6 2 1 3 9 14 -5

13. Unión Berlín 7 6 2 1 3 8 13 -5

14. Augsburgo 6 6 2 0 4 11 13 -2

15. Wolfsburgo 5 6 1 2 3 8 10 -2

16. Maguncia 4 6 1 1 4 5 10 -5

17. B. Mönchengladbach 3 6 0 3 3 5 12 -7

18. Heidenheim 3 6 1 0 5 4 11 -7

