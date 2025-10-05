Resultados y clasificación de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y...
Resultados de los partidos de la 6ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Hoffenheim 0
Colonia 1 El Mala (16)
- Sábado:
Bayer Leverkusen 2 Poku (33), Kofane (49)
Unión Berlín 0
Borussia Dortmund 1 Couto (23)
RB Leipzig 1 Baumgartner (7)
Werder Bremen 1 Mbangula (2)
St Pauli 0
Augsburgo 3 Banks (3), Komur (51), Fellhauer (63)
Wolfsburgo 1 Daghim (65)
Eintracht Fráncfort 0
Bayern Múnich 3 Díaz (1, 84), Kane (27)
- Domingo:
Stuttgart 1 el Khannous (65)
Heidenheim 0
Hamburgo 4 Sambi Lokonga (6), Philippe (9, 61), Dompé (52)
Maguncia 0
B. Mönchengladbach 0
Friburgo 0
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Bayern Múnich 18 6 6 0 0 25 3 22
2. Borussia Dortmund 14 6 4 2 0 12 4 8
3. RB Leipzig 13 6 4 1 1 8 8 0
4. Stuttgart 12 6 4 0 2 8 6 2
5. Bayer Leverkusen 11 6 3 2 1 12 8 4
6. Colonia 10 6 3 1 2 11 9 2
7. Eintracht Fráncfort 9 6 3 0 3 17 16 1
8. Friburgo 8 6 2 2 2 9 9 0
9. Hamburgo 8 6 2 2 2 6 8 -2
10. St Pauli 7 6 2 1 3 8 9 -1
11. Hoffenheim 7 6 2 1 3 9 12 -3
12. Werder Bremen 7 6 2 1 3 9 14 -5
13. Unión Berlín 7 6 2 1 3 8 13 -5
14. Augsburgo 6 6 2 0 4 11 13 -2
15. Wolfsburgo 5 6 1 2 3 8 10 -2
16. Maguncia 4 6 1 1 4 5 10 -5
17. B. Mönchengladbach 3 6 0 3 3 5 12 -7
18. Heidenheim 3 6 1 0 5 4 11 -7
