Resultados y clasificación de la Bundesliga

Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- viernes:

Bayern Munich 4 Luis Díaz (33), Laimer (45+1), Musiala (57 penal), Jackson (79)

Borussia Mönchengladbach 1 Mohya (89)

- sábado:

(14.30 GMT) Heidenheim

Hoffenheim

RB Leipzig

Augsburgo

Maguncia

Stuttgart

Wolfsburgo

Hamburgo

Friburgo

Bayer Leverkusen

(17.30 GMT) Colonia

Borussia Dortmund

- domingo:

(14.30 GMT) St Pauli

Eintracht Fráncfort

(16.30 GMT) Union Berlin

Werder Bremen

Clasificación: pts pj g e p gf gc dif

1. Bayern Munich 66 25 21 3 1 92 24 68

2. Borussia Dortmund 52 24 15 7 2 51 25 26

3. Hoffenheim 46 24 14 4 6 49 31 18

4. Stuttgart 46 24 14 4 6 48 32 16

5. RB Leipzig 44 24 13 5 6 46 33 13

6. Bayer Leverkusen 43 24 13 4 7 45 29 16

7. Eintracht Fráncfort 34 24 9 7 8 48 49 -1

8. Friburgo 33 24 9 6 9 34 39 -5

9. Augsburgo 31 24 9 4 11 30 41 -11

10. Union Berlin 28 24 7 7 10 29 38 -9

11. Hamburgo 26 24 6 8 10 26 35 -9

12. Borussia Mönchengladbach 25 25 6 7 12 28 43 -15

13. Colonia 24 24 6 6 12 33 41 -8

14. Maguncia 23 24 5 8 11 27 39 -12

15. St Pauli 23 24 6 5 13 23 40 -17

16. Werder Bremen 22 24 5 7 12 25 44 -19

17. Wolfsburgo 20 24 5 5 14 33 53 -20

18. Heidenheim 14 24 3 5 16 22 53 -31