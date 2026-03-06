Resultados y clasificación de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 25ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:
- viernes:
Bayern Munich 4 Luis Díaz (33), Laimer (45+1), Musiala (57 penal), Jackson (79)
Borussia Mönchengladbach 1 Mohya (89)
- sábado:
(14.30 GMT) Heidenheim
Hoffenheim
RB Leipzig
Augsburgo
Maguncia
Stuttgart
Wolfsburgo
Hamburgo
Friburgo
Bayer Leverkusen
(17.30 GMT) Colonia
Borussia Dortmund
- domingo:
(14.30 GMT) St Pauli
Eintracht Fráncfort
(16.30 GMT) Union Berlin
Werder Bremen
Clasificación: pts pj g e p gf gc dif
1. Bayern Munich 66 25 21 3 1 92 24 68
2. Borussia Dortmund 52 24 15 7 2 51 25 26
3. Hoffenheim 46 24 14 4 6 49 31 18
4. Stuttgart 46 24 14 4 6 48 32 16
5. RB Leipzig 44 24 13 5 6 46 33 13
6. Bayer Leverkusen 43 24 13 4 7 45 29 16
7. Eintracht Fráncfort 34 24 9 7 8 48 49 -1
8. Friburgo 33 24 9 6 9 34 39 -5
9. Augsburgo 31 24 9 4 11 30 41 -11
10. Union Berlin 28 24 7 7 10 29 38 -9
11. Hamburgo 26 24 6 8 10 26 35 -9
12. Borussia Mönchengladbach 25 25 6 7 12 28 43 -15
13. Colonia 24 24 6 6 12 33 41 -8
14. Maguncia 23 24 5 8 11 27 39 -12
15. St Pauli 23 24 6 5 13 23 40 -17
16. Werder Bremen 22 24 5 7 12 25 44 -19
17. Wolfsburgo 20 24 5 5 14 33 53 -20
18. Heidenheim 14 24 3 5 16 22 53 -31