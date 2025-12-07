Resultados y clasificación de la Bundesliga

LA NACION

Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Maguncia 0

B. Mönchengladbach 1 da Costa (58 en contra)

- Sábado:

Augsburgo 2 Giannoulis (6), Kade (28)

Bayer Leverkusen 0

Wolfsburgo 3 Wimmer (10), Amoura (30), Majer (59)

Unión Berlín 1 N'Soki (68)

Colonia 1 El Mala (51)

St Pauli 1 Jade-Jones (90+4)

Heidenheim 2 Mainka (59), Schimmer (90+4)

Friburgo 1 Manzambi (40)

Stuttgart 0

Bayern Múnich 5 Laimer (11), Kane (66, 82 de penal, 88), Stanisic (78)

RB Leipzig 6 Harder (5), Baumgartner (31), Diomande (47, 55, 65), Raum (62 de penal)

Eintracht Fráncfort 0

- Domingo:

Hamburgo 3 Sambi Lokonga (63), Vuskovic (75), Poulsen (84)

Werder Bremen 2 Stage (45), Njinmah (78)

Borussia Dortmund 2 Brandt (43), Schlotterbeck (60)

Hoffenheim 0

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 37 13 12 1 0 49 9 40

2. RB Leipzig 29 13 9 2 2 28 13 15

3. Borussia Dortmund 28 13 8 4 1 23 11 12

4. Bayer Leverkusen 23 13 7 2 4 28 19 9

5. Hoffenheim 23 13 7 2 4 25 19 6

6. Stuttgart 22 13 7 1 5 21 22 -1

7. Eintracht Fráncfort 21 13 6 3 4 28 29 -1

8. Colonia 16 13 4 4 5 22 21 1

9. Friburgo 16 13 4 4 5 20 22 -2

10. B. Mönchengladbach 16 13 4 4 5 17 19 -2

11. Werder Bremen 16 13 4 4 5 18 24 -6

12. Unión Berlín 15 13 4 3 6 16 22 -6

13. Hamburgo 15 13 4 3 6 14 20 -6

14. Augsburgo 13 13 4 1 8 17 27 -10

15. Wolfsburgo 12 13 3 3 7 17 23 -6

16. Heidenheim 11 13 3 2 8 12 28 -16

17. St Pauli 8 13 2 2 9 11 25 -14

18. Maguncia 6 13 1 3 9 11 24 -13

