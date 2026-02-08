Resultados y clasificación de la Bundesliga
Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y
Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol de Alemania y tabla de clasificación:
Viernes, 6 de febrero
Union Berlin - Eintracht Fráncfort 1 - 1
Sábado, 7 de febrero
St Pauli - Stuttgart 2 - 1
Wolfsburgo - Borussia Dortmund 1 - 2
Maguncia - Augsburgo 2 - 0
Heidenheim - Hamburgo 0 - 2
Friburgo - Werder Bremen 1 - 0
B. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1 - 1
Domingo, 8 de febrero
Colonia - RB Leipzig 1 - 2
Bayern Munich - Hoffenheim 5 - 1
Clasificación: Pts PJ G E P GF GC dif
1. Bayern Munich 54 21 17 3 1 79 19 60
2. Borussia Dortmund 48 21 14 6 1 43 20 23
3. Hoffenheim 42 21 13 3 5 44 28 16
4. RB Leipzig 39 21 12 3 6 40 28 12
5. Stuttgart 39 21 12 3 6 38 28 10
6. Bayer Leverkusen 36 20 11 3 6 39 27 12
7. Friburgo 30 21 8 6 7 32 33 -1
8. Eintracht Fráncfort 28 21 7 7 7 41 46 -5
9. Union Berlin 25 21 6 7 8 26 34 -8
10. Colonia 23 21 6 5 10 30 34 -4
11. Hamburgo 22 20 5 7 8 21 29 -8
12. B. Mönchengladbach 22 21 5 7 9 25 34 -9
13. Augsburgo 22 21 6 4 11 24 39 -15
14. Maguncia 21 21 5 6 10 25 33 -8
15. Wolfsburgo 19 21 5 4 12 29 44 -15
16. Werder Bremen 19 21 4 7 10 22 39 -17
17. St Pauli 17 21 4 5 12 20 35 -15
18. Heidenheim 13 21 3 4 14 19 47 -28